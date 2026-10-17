Superleague: Πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην… ουρά μετά το «Χ» της Λιβαδειάς!
To πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Βόλος Elabet 0-0
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Κηφισιά – Αρης (8μμ)
ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)
Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
H Βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΑΕΚ 14
3.Ολυμπιακός 13
4. ΠΑΟΚ 12
---------------------------------------
5. ΟΦΗ 10
6.Άρης 10
7.Ηρακλής 9
8. Παναιτωλικός 9
------------------------------------------
9. Κηφισιά 8
10.Καλαμάτα 7
11.Αστέρας Τρίπολης 5
12.Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 2
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Λεβαδειακός και Βόλος ELABET έχουν αγώνα περισσότερο.
Επόμενη αγωνιστική (8η)
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Ηρακλής – Κηφισιά (7μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (7.30μμ)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός (8μμ)
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός – Καλαμάτα (4μμ)
Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός (6μμ)
Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.