Superleague: Πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην… ουρά μετά το «Χ» της Λιβαδειάς!

Η... λευκή ισοπαλία στη Λιβαδειά, δεν βόλεψε ούτε τον Λεβαδειακό, ούτε τον Βόλο Elabet με τις δύο ομάδες να παραμένουν στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα!

To πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

H Βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3.Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

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5. ΟΦΗ 10

6.Άρης 10

7.Ηρακλής 9

8. Παναιτωλικός 9

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9. Κηφισιά 8

10.Καλαμάτα 7

11.Αστέρας Τρίπολης 5

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 2

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Λεβαδειακός και Βόλος ELABET έχουν αγώνα περισσότερο.

Επόμενη αγωνιστική (8η)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Κηφισιά (7μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (8μμ)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – Καλαμάτα (4μμ)

Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός (6μμ)

Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)