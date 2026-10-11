Όμορφες εικόνες εκτυλίχθηκαν μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να μπαίνει στο γήπεδο για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του και να γνωρίζει την αποθέωση.

Με δέκα παίκτες και τον Παναγιώτη Ρέτσο να σκοράρει στο 34', ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, εκτυλίχθηκαν πολύ όμορφες εικόνες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο τραυματίας Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μαροκινός επιθετικός, ο οποίος είχε τραυμαστιστεί σοβαρά στο ματς με τον Βόλο Elabet τον Σεπτέμβρη, υπέστη κάταγμα κνήμης, μπήκε στο γήπεδο με τις πατερίτσες για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, αποθέωσε τον Παναγιώτη Ρέτσο και ο ίδιος, αποθεώθηκε και από τον κοσμό.

Δείτε το χαρακτηριστικό video: