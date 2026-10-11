Ελ Καμπί: Ο Μαροκινός μπήκε στο γήπεδο με πατερίτσες για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του και αποθεώθηκε
Με δέκα παίκτες και τον Παναγιώτη Ρέτσο να σκοράρει στο 34', ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, εκτυλίχθηκαν πολύ όμορφες εικόνες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο τραυματίας Αγιούμπ Ελ Καμπί.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μαροκινός επιθετικός, ο οποίος είχε τραυμαστιστεί σοβαρά στο ματς με τον Βόλο Elabet τον Σεπτέμβρη, υπέστη κάταγμα κνήμης, μπήκε στο γήπεδο με τις πατερίτσες για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, αποθέωσε τον Παναγιώτη Ρέτσο και ο ίδιος, αποθεώθηκε και από τον κοσμό.
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Δείτε το χαρακτηριστικό video:
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