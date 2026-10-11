Τα καλύτερα στιγμιότυπα του ντέρμπι αιωνίων, που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό έναντι του Παναθηναϊκού με 1-0.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε ψυχή, είχε ουσία και πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με 1-0 με γκολ του Ρέτσου στο 34'.

Ο Παναθηναϊκός νωρίτερα πλησίασε στο γκολ, αλλά ο Ορτέγκα μπλόκαρε το τακουνάκι του Τεττέη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ορτέγκα απέκρουσε στο 64' το σουτ του Σαλάχ-Εντίν και στο επόμενο λεπτό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Σάλιακας για σκληρό μαρκάρισμα στον Αντίνο. Το τριφύλλι, ωστόσο, δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί και να φτιάξει φάσεις για να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Τα highlights του ντέρμπι