Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0: Τα highlights του ντέρμπι
Ο Ολυμπιακός έβγαλε ψυχή, είχε ουσία και πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με 1-0 με γκολ του Ρέτσου στο 34'.
Ο Παναθηναϊκός νωρίτερα πλησίασε στο γκολ, αλλά ο Ορτέγκα μπλόκαρε το τακουνάκι του Τεττέη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ορτέγκα απέκρουσε στο 64' το σουτ του Σαλάχ-Εντίν και στο επόμενο λεπτό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Σάλιακας για σκληρό μαρκάρισμα στον Αντίνο. Το τριφύλλι, ωστόσο, δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί και να φτιάξει φάσεις για να βρει το γκολ της ισοφάρισης.
Τα highlights του ντέρμπι
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