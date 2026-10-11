Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Κάνγκουα έμεινε στον πάγκο
Ο Κινγκς Κάνγκουα δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και υπάρχει σημαντικός λόγος.
Ο 27χρονος μέσος του τριφυλλιού στη διάρκεια της εβδομάδας ταλαιπωρήθηκε από ίωση, έχασε ορισμένες προπονήσεις κι έτσι ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ έκρινε σκόπιμο να μην τον ξεκινήσει.
Ο Μαροκινός Λούζα ξεκινάει στη μεσαία γραμμή και ο άσος του Παναθηναϊκού από τη Ζάμπια θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του ντέρμπι ανάλογα με την εξέλιξή του.
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