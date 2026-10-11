Ο Κινγκς Κάνγκουα έμεινε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό.

Ο Κινγκς Κάνγκουα δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και υπάρχει σημαντικός λόγος.

Ο 27χρονος μέσος του τριφυλλιού στη διάρκεια της εβδομάδας ταλαιπωρήθηκε από ίωση, έχασε ορισμένες προπονήσεις κι έτσι ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ έκρινε σκόπιμο να μην τον ξεκινήσει.

Ο Μαροκινός Λούζα ξεκινάει στη μεσαία γραμμή και ο άσος του Παναθηναϊκού από τη Ζάμπια θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του ντέρμπι ανάλογα με την εξέλιξή του.