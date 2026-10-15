Οι σκέψεις του Τζέικομπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα και οι διαφοροποιήσεις που σκέφτεται σε σχέση με το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (19:45-Magenta Sport 3-Live απ' το Gazzetta) τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στη League Phase του Conference League και θέλει να φτάσει στη νίκη προκειμένου να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών και να αφήσει πίσω του την πρώτη ήττα της σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» δεν αναμένονται να έχουν πολύ κόσμο στο πλευρό τους λόγω της ώρας έναρξης του αγώνα, των καιρικών συνθηκών που στο ΟΑΚΑ είναι πάντα χειρότερες, αλλά και του αποτελέσματος με τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, πηγαίνουν πάνοπλοι απέναντι στην ομάδα από τη Βοσνία, αφού θα έχουν τους Κάνγκουα και Λιβάι με περισσότερες προπονήσεις στα πόδια τους ενώ για πρώτη φορά σε φετινή αποστολή βρέθηκε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

@Conf_League here we come ! ☘️ #Panathinaikos #PAOFC #UECL #PAOBOR https://t.co/lpTa814nX8 October 14, 2026

Χτυπάει... την πόρτα της ενδεκάδας ο Ντέσερς

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να επιμείνει στο 4-2-3-1, που χρησιμοποίησε και στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το σενάριο του 4-4-2 να είναι υπαρκτό, αφού θα ταίριαζε κόντρα σε μία ομάδα που θα αμύνεται σε τόσο χαμηλό μπλοκ, ωστόσο συγκεντρώνει αισθητά χαμηλότερες πιθανότητες τούτη την ώρα.

Ο Δανός τεχνικός φαίνεται πως δεν θα κάνει κάποια αλλαγή στην άμυνά του. Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια έχοντας μπροστά του τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Στα δύο άκρα της άμυνας, ο Κυριακόπουλος θα είναι αριστερά, αφού φαίνεται δύσκολο να αποφασίσει να ξεκινήσει βασικό τον Κρίστιανσεν από κει που δεν έχει αγωνιστεί ούτε ως αλλαγή σε επίσημο παιχνίδι ενώ στα δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια, με τον Τσάπρα να έχει κάποιες πιθανότητες να πάρει τη θέση.

Στη μεσαία γραμμή έγιναν αρκετές δοκιμές, ωστόσο το πιθανότερο είναι να δούμε τους «πράσινους» να επιστρέφουν στο αγαπημένο τους δίδυμο με Καμαρά και Κάνγκουα, αφού ο πρώτος έπαιξε μόλις ένα ημίχρονο στο «Γ. Καραϊσκάκης», ελέω της κακής εμφάνισής του και ο δεύτερος μπήκε αλλαγή, επειδή δεν ήταν απόλυτα έτοιμος εξαιτίας της ίωσης που αντιμετώπισε, όμως τώρα έχει κάποιες προπονήσεις παραπάνω στα πόδια του.

Στο «10» ο Ουναΐ είναι το φαβορί, με τον Γιάγκουσιτς ωστόσο να έχει κι εκείνος κάποιες πιθανότητες να πάρει την ευκαιρία του για να επιστρέψει στην ενδεκάδα. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης είναι πιθανό να μείνουμε στο αργεντίνικο δίδυμο των Ταμπόρδα και Αντίνο, αφού ο Λιβάι δεν έδειξε καλό πρόσωπο στο Φάληρο εξαιτίας του τραυματισμού από τον οποίο προερχόταν.

Στην κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγή με τον Ντέσερς να παίρνει φανέλα βασικού και τον Τεττέη να μένει στον πάγκο.