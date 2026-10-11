Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο μεγάλο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος και η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το αποψινό ματς έγινε μόλις γνωστή.

Ο Δανός τεχνικός πήγε με 4-2-3-1 κρατώνατς τον Πένια κάτω από την εστία του και τους Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνάς του, όπως αναμενόταν.

Στη δυάδα της μεσαίας γραμμής θα βρεθούν ο Καμαρά με τον Λούζα, με τον Κάνγκουα να μένει στον πάγκο ενώ μπροστά τους ο Ουναΐ. Πλάγια δεξιά θα πάρει θέση ο Ταμπόρδα και πλάγια αριστερά ο Αντίνο ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Τεττέη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Σαλάχ-Εντίν, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Κάνγκουα, Ντέσερς, Ραστόντερ, Λιβάι Γκαρσία ενώ οι δύο που κόπηκαν από την 23αδα είναι οι Κάτρης και Κοντούρης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαρά, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.