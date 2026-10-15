Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα βρίσκεται ξανά στο διάβα του Παναθηναϊκού και το Gazzetta ρίχνει μια ματιά στο παρελθόν της αλλά και τις διαφορές της σε σχέση με το 2024.

Για αρκετά χρόνια, η Μπόρατς Μπάνια Λούκα ξεχώριζε στο πρόγραμμα των ευρωπαϊκών προκριματικών λόγω του ονόματός της, που μας θύμιζε... καλοκαίρι. Εντούτοις, ο σύλλογος από τη Βοσνία κατάφερε σιγά σιγά να ανέβει επίπεδο και αφότου άρχισε να κοντράρει στα ίσα τις Ζρίνσκι και τη Σαράγεβο εντός συνόρων, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το λανσάρισμα του Conference League και φέτος θα βρεθεί για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία στη League Phase του θεσμού.



Ήδη μάλιστα, η Μπόρατς έχει προλάβει στη σύντομη ευρωπαϊκή της ιστορία να κοντραριστεί με δύο ελληνικούς συλλόγους, έχοντας παίξει με τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League το 2024 και με τον Παναθηναϊκό στο Conference λίγους μήνες αργότερα. Μία διετία αργότερα, οι Κυανέρυθροι θα αναμετρηθούν εκ νέου με τους Πράσινους, αυτή τη φορά επί ελληνικούς εδάφους, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ευελπιστεί πως η ομάδα του θα πάρει το τρίποντο - με το τότε ματς να ολοκληρώνεται χωρίς νικητή και σκορ 1-1.

Από... κομπάρσος, πρώτη μούρη

Έχοντας δημιουργηθεί από συνδικαλιστές που επιχείρησαν μέσω της ίδρυσης ενός αθλητικού σωματείου να οργανωθούν καλύτερα στην προσπάθεια για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργατών τη δεκαετία του 1920, η Μπόρατς αποτελούσε για δεκαετίες... κομπάρσο στο ενιαίο πρωτάθλημα της Γιουγκοσλαβίας, έχοντας πάρει τη θέση της συμπολίτισσας Κράισνικ, που διαλύθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ως η ομάδα της πόλης.



Μετά από πολλά χρόνια μεταξύ Α' και Β' κατηγορίας, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου ενάντια στον κραταιό Ερυθρό Αστέρα το 1988, με το ξέσπασμα του πολέμου το 1991 να φέρνει τη διάσπαση της χώρας και να ξαποστέλνει την ομάδα σε ένα από τα βοσνιακά πρωταθλήματα που δημιουργήθηκαν στα μέσα των 90's, πριν τη σύσταση της Premier League το 2001. Ακολούθησε αστάθεια και... πάνω κάτω μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2011 να ταράζει τα νερά αλλά να αποτελεί αναλαμπή, καθώς ακολούθησαν δύο υποβιβασμοί τα επόμενα χρόνια (2016 & 2018).





Εντούτοις, από το 2019 και μετά, η Μπόρατς όχι απλά εδραιώθηκε στην πρώτη κατηγορία, αλλά κατάφερε να εξελιχθεί, αρχικά υπό την προεδρία του νυν προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Βίκο Ζελίκοβιτς, σε μόνιμο διεκδικητή του πρωταθλήματος. Μετά τη σεζόν 2019/20 που διακόπηκε οριστικά ελέω κορωνοϊού με την Μπόρατς στην τέταρτη θέση, ο χειρότερος τερματισμός ήταν στην τρίτη θέση το 2022, με τρία πρωταθλήματα να έχουν κατακτηθεί μεταξύ 2021 και 2026...

Ένας αιώνας Μπόρατς

Για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, η φετινή χρονιά είναι πολύ σημαντική, καθώς στις 4 Ιουλίου, η Μπόρατς έκλεισε έναν αιώνα ζωής. Μπορεί το κλαμπ να είχε ιδρυθεί πρακτικά μερικούς μήνες πριν, το 1925, εντούτοις η επίσημη ημερομηνία ίδρυσης ήταν η 4η Ιουλίου του 1926, με τους ανθρώπους πίσω από τη γέννηση της ομάδας να είναι πωλητές οι οποίοι ταξίδευαν για δουλειές και βρίσκονταν στο πανδοχείο Putnik στην Μπάνια Λούκα.



Το όνομά της, που σημαίνει «μαχητής», το οφείλει στον Βέσελιν Μασλέσα, έναν άνθρωπο που τα επόμενα χρόνια θα εξελισσόταν σε επιφανή Παρτιζάνο, που έχασε τη ζωή του μαχόμενος κατά των δυνάμεων του Άξονα το 1943. Τότε, ο 20χρονος Μασλέσα θα έλεγε «αφού θέλετε να παλέψετε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί δεν ονομάζετε την ομάδα Μπόρατς»;



Πράγματι, οι ιδρυτές του κλαμπ είχαν φτάσει στην απόφαση να συστήσουν ένα ποδοσφαιρικό σωματείο έχοντας στο μυαλό τους και τις προσπάθειες που γίνονταν εκείνη την εποχή για βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Θεώρησαν πως με μία αθλητική οντότητα να έχει πάρει σάρκα και οστά, θα ήταν πιο εύκολο να υπάρξει συσπείρωση και καλύτερη οργάνωση. Το αρχικό, επίσημο όνομα της ομάδας; Εργατικός Αθλητικός Σύλλογος Μπόρατς.

Οι διαφορές σε σχέση με το 2024

Δύο χρόνια πριν, οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί στην Μπάνια Λούκα, με δέκα από τους 16 ποδοσφαιριστές της Μπόρατς που είχαν αγωνιστεί ενάντια στο Τριφύλλι, να έχουν αποτελέσει παρελθόν. Από την άλλη, έξι παραμένουν στο ρόστερ.



Ο λόγος για τον τερματοφύλακα Σισκόβσκι, τους αμυντικούς Μάιερς (έφυγε το 2025 αλλά επέστρεψε), Καρολίνα και Ερέρα, τον χαφ Όγκρινετς και τον επιθετικό Σάβιτς, με τον Ντεσπότοβιτς, που είχε σκοράρει τότε για τους Βόσνιους, να είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ομάδα.





Φυσικά, αλλαγή σε σχέση με το 2024 υπάρχει και στον πάγκο, καθώς ο Μλάντεν Ζίζοβιτς που βρισκόταν τότε στην Μπόρατς, έφυγε το προηγούμενο καλοκαίρι και ανέλαβε εν συνεχεία τη σερβική Ραντνίτσκι 1923, ως τεχνικός της οποίας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του σε αγώνα στις 3 Νοεμβρίου 2025...



Αυτή τη στιγμή, προπονητής της Μπόρατς είναι ο άνθρωπος που είχε αντικαταστήσει τον αδικοχαμένο Βόσνιο το καλοκαίρι του 2025, με τον Βίνκο Μαρίνοβιτς να διάγει την τρίτη θητεία του στον σύλλογο (2014-2015 και 2022-2024 οι δύο προηγούμενες).