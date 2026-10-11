Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για το αποψινό ντέρμπι και πήγαν στο ξενοδοχείο που κατέλυσε η ομάδα για να τη μπουστάρουν ενόψει Φαλήρου.

Δεν μπορούν να περιμένουν τις ώρες να περάσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι νιώθουν αρκετά αισιόδοξοι για το αποψινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21:00-Magenta Sport League 1-Live απ' το Gazzetta).

Μερικοί εξ' αυτών αποφάσισαν να πάνε στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα ενόψει του μεγάλου αγώνα και να δώσουν ένα τελευταίο ψυχολογικό μπουστάρισμα στον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι τρέχουν ένα σερί 7/7 στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν.

Μόλις συγκεντρώθηκαν, ξεκίνησαν τα συνθήματα και άρχισαν να δημιουργούν μία καυτή ατμόσφαιρα για να «ζεστάνουν» τους παίκτες του «τριφυλλιού» λίγο πριν το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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