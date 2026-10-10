Σημαντικές απουσίες έχει ο Βόλος ELABET για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη.

Ο Βόλος Elabet ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας Κώστας Μπράτσος πήρε 19 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, από την οποία απουσιάζουν πολλοί σημαντικοί παίκτες. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι Μεντίλ και Μύγας και οι τραυματίες Ουρτάδο, Τζόκα, Λεκούς, Ες Σαουμπί, Ροναέλ, Νεγιού, Τσοκάνης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Βόλος: «Δεκαεννιά ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αρη (11/1, 19.00, Κλ. Βικελίδης) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Τασιούρας, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Γκονζάλες, Καμπελά, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου».