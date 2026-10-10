Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε για τη δουλειά της διακοπής, την ανάγκη επιστροφής στα γνωστά στάνταρ του Άρη και αποκάλυψε τι συζήτησε με Τσάβι και Κλοπ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε στα κανάλια Novasports ενόψει της αυριανής (10/10) αναμέτρησης με τον Βόλο Elabet στο «Κλεάνθης Βικελίδης», κάνοντας ουσιαστικά τον απολογισμό της διακοπής και βάζοντας τον πήχη για την επιστροφή του Άρη στις επίσημες υποχρεώσεις.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» στάθηκε στη δουλειά που έγινε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, στην ανάγκη μεγαλύτερης ομοιογένειας και στην προσαρμογή των νέων ποδοσφαιριστών, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί σαφώς βελτιωμένη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα στοιχεία που θέλει να ξαναδεί στον Άρη, με έμφαση στην επιθετικότητα, τους αυτοματισμούς, τη δημιουργία και την αποτελεσματικότητα, ενώ για το παιχνίδι με τον Βόλο ξεκαθάρισε ότι οι τρεις βαθμοί αποτελούν αυτοσκοπό.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν και όσα αποκάλυψε για τις συζητήσεις που είχε με τον Τσάβι και τον Γιούργκεν Κλοπ στο Νέο Ρύσιο, τονίζοντας ότι αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η απλότητά τους και η κοινή τους προσέγγιση γύρω από την καθημερινότητα του ποδοσφαίρου.

Για τη διακοπή και τη δουλειά που έγινε:

«Είχαμε ανάγκη αυτή την διακοπή. Το είχαμε πει και πριν την διακοπή στις συνεντεύξεις τύπου μετά από τα παιχνίδια ότι θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε με τους νέους ποδοσφαιριστές και τακτικά και σε θέματα φυσικής κατάστασης και όσο γίνεται να έχουμε μία ομοιογένεια σαν ομάδα σε όλους τους τομείς.

Θεωρώ ότι αυτά που μου έδειξαν τα παιδιά με την διάθεση που δουλέψαν στην διακοπή και αυτά τα οποία είδα στην διάρκεια των προπονήσεων με κάνουν να αισιοδοξώ ότι σίγουρα θα εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι σε σχέση με το πως τελειώσαμε πριν την διακοπή».

Για το τι διαφορετικό περιμένει από τον Άρη:

«Περιμένουμε να επανέλθουμε στα γνωστά μας στάνταρ. Είναι κάτι το οποίο είχαμε στην αρχή του πρωταθλήματος και αν θέλετε να πάμε πιο πίσω και στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος. Να είμαστε δηλαδή μία ομάδα με επιθετικότητα και αυτοματισμούς, που θα μπορεί να βρίσκει λύσεις επιθετικά, να δημιουργεί προϋποθέσεις, ευκαιρίες και φυσικά να είμαστε αποτελεσματικοί για να παίρνουμε τους 3 βαθμούς».

Για το παιχνίδι με τον Βόλο Elabet:

«Ο Βόλος είναι μία καλή ομάδα. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είχε δύσκολο πρόγραμμα και αυτός. Άρα δεν θα πέσουμε στην παγίδα, όπως είπα και στα παιδιά, να κοιτάξουμε την βαθμολογική θέση του Βόλου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία ομάδα η οποία και λόγω βαθμολογικής θέσης θα έρθει να αναζητήσει το καλύτερο δυνατό εδώ.

Εμείς θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τον δρόμο για τα δίχτυα που είναι και το πρωταρχικό μας μέλημα και σίγουρα οι 3 βαθμοί είναι αυτοσκοπός».

Για τις συζητήσεις με Τσάβι και Κλοπ:

«Καταρχάς ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για εμένα. Δύο τεράστιες προσωπικότητες, ο Τσάβι και σαν ποδοσφαιριστής βέβαια έκανε τεράστια καριέρα και μετέπειτα σαν προπονητής και φυσικά για τον Κλοπ μιλάει από μόνη της η διαδρομή που έχει κάνει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ήμουν πολύ χαρούμενος που τους συνάντησα και αυτό το οποίο με εξέπληξε ήταν το πόσο απλοί ήταν. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο και η απλότητα τους ήταν αυτό που με έκανε και εμένα να αισθανθώ πολύ όμορφα συναντώντας τους και ανταλλάζοντας δύο απόψεις».

Τι του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση:

«Δεν μπορώ να πω στην κάμερα την όλη συζήτηση γιατί υπήρξαν πολλές ερωτήσεις που έθεσα και στους δύο, αλλά αυτό που μου είπαν ήταν ότι επειδή κάνουμε κάτι το οποίο το αγαπάμε από παιδιά, δεν έγινε από ανάγκη να είμαστε ποδοσφαιριστές και μετά να υπηρετούμε το ποδόσφαιρο από την θέση των προπονητών, πρέπει να ευχαριστιόμαστε την καθημερινότητα και να το περάσουμε αυτό και στους παίκτες μας».