Ο Βόλος Elabet ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Άγγελο Βέρτζο και την πρόσληψη του Μάρκο Μαρκόφσκι.

Μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Βόλου Elabet με την αποχώρηση του Κώστα Μπράτσου και την πρόσληψη του Χουάν Γκαρίδο, οι Βολιώτες προχώρησαν και σε μία αλλαγή στο οργανόγραμμά τους.

Έλυσαν την συνεργασία τους με τον team manager Άγγελο Βέρτζο και πήραν στη θέση του τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ο 40χρονος Σέρβος αφότου σταμάτησε την ποδοσφαιρική του καριέρα εργάστηκε ως team manager στον Παναιτωλικό (2023-2026) και ως τεχνικός διευθυντής στην Athens Kallithea (01/07/2026-22/08/2026).

Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον team manager της Αγγελο Βέρτζο, ο οποίος θα αξιοποιηθεί στα τμήματα υποδομής και στις Ακαδημίες του συλλόγου.

Τη θέση του team manager αναλαμβάνει από σήμερα ο Μάρκο Μαρκόφκσι, τον οποίο καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Βόλου ELABET.