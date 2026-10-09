Σημαντική επιτυχία για τον Βόλο Elabet και τις ακαδημίες του, αφού είδε πέντε παιδιά από την Κ15 του να καλούνται στην αντίστοιχη Εθνική Ελλάδος.

Μεγάλη τιμή και σημαντικό επίτευγμα για τις ακαδημίες του Βόλου Elabet, αφού είδε πέντε ποδοσφαιριστές από την Κ15 του να έχουν κλήση από την Εθνική Ελλάδος των Προ-Παίδων για το καμπ που θα γίνει στην Αθήνα στις 12-15 Οκτωβρίου.

Ο λόγος για τους Βασίλη Σβεντζουρή, Νίκο Οικονόμου, Στέλιο Πλαϊνή, Πάουλο Παλουτσάι και Νεκτάριο Γιώση.

Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet

Πέντε ποδοσφαιριστές της Κ15 της ΠΑΕ Βόλος ELABET κλήθηκαν στο camp της Εθνικής Ελλάδος Κ15, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Οι πέντε ποδοσφαιριστές της ομάδας που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή είναι οι:

Βασίλης Σβεντζούρης

Νίκος Οικονόμου

Στέλιος Πλαϊνής

Πάουλο Παλουτσάι

Νεκτάριος Γιώσης

Η παρουσία πέντε παικτών της Κ15 του Βόλου στο camp της Εθνικής Ελλάδος αποτελεί μια σημαντική διάκριση για την ακαδημία μας και επιβεβαιώνει τη σημασία της συστηματικής δουλειάς στην ανάπτυξη και την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET συγχαίρει τους πέντε αθλητές για την κλήση τους και τους εύχεται καλή επιτυχία στο camp της Εθνικής Ελλάδος Κ15!