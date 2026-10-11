Ο Ντέρεκ Κουτέσα τέθηκε ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Το τετ α τετ με τον Μάριο Ηλιόπουλο, το ζεστό χειροκρότημα από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας και οι αντιδράσεις του στην επανεμφάνισή του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Ντέρεκ Κουτέσα βρέθηκε μία ανάσα από το να αποχωρήσει από την ΑΕΚ ένα χρόνο και κάτι μετά την υπογραφή του στους κιτρινόμαυρους. Ο Ελβετός εξτρέμ είχε πετάξει για την πατρίδα του για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στη Σερβέτ, αλλά η μεταγραφή «ναυάγησε» την τελευταία στιγμή με συνέπεια να επιστρέψει στην Ένωση. Από τη στιγμή που επέστρεψε, ο Κουτέσα τέθηκε ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να υπολογίζει τον Ελβετό εξτρέμ στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν καθώς ήταν με το ένα πόδι εκτός ομάδας.

Ο Κουτέσα έκανε την επανεμφάνισή του στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ ξεκινώντας στο αρχικό σχήμα και πραγματοποίησε μια ορεξάτη εμφάνιση αποτελώντας και τον MVP της αναμέτρησης. Η χρησιμοποίησή του επιβεβαιώνει ότι ο Νίκολιτς τον έχει ξανά στα πλάνα του και πως το ροτέισον του Σέρβου τεχνικού θα ανοίξει με το απαιτητικό πρόγραμμα που υπάρχει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πριν το παιχνίδι ο Κουτέσα είχε τετ α τετ στη φυσούνα με τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος τον εμψύχωσε, κάτι που έκανε και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του όπως το συνηθίζει, ενώ τη στιγμή της αλλαγής του εισέπραξε το standing ovation από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά και οι αντιδράσεις του μέσα στο ματς έδειξαν ότι έχει επανέλθει απόλυτα και είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με την ΑΕΚ. Τόσο στο γκολ που σημείωσε, παρότι δεν μέτρησε, όσο και στα γκολ των συμπαικτών του στο τέλος, όταν και έβγαλε πολύ ενθουσιασμό από τον πάγκο.

Ο Κουτέσα θα αποτελέσει μέσα στη σεζόν που διανύουμε μια έξτρα επιλογή για τον Νίκολιτς για τα ματς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου καθώς έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, με τον Σέρβο τεχνικό να τονίζει ότι σε αυτό το βεβαρυμένο καλεντάρι όλοι θα χρειαστούν.

Δείτε την παρακάμερα του ΑΕΚ TV από το ματς με τον ΟΦΗ: