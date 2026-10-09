Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική της Super League. Εκτός Ισέκα και Σιέλης.

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον ερχόμενο αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/10, 19:30). O λόγος για τον Άαρον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής.

Στις επιλογές του Χρήστου Κόντη, αναμενόμενα, δεν βρίσκεται ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος συνέχισε θεραπεία, λόγω των ενοχλήσεων του στον τετρακέφαλο.

Στην 23μελή αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε επίσης ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος όμως έχει επιστρέψει στις προπονήσεις ύστερα από 1,5 μήνα, ενώ εκτός έμειναν οι νεαροί Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο