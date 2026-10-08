Κωστούλας, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης τέθηκαν στη διάθεσή του Χρήστου Κόντη ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με την ΑΕΚ. Συνεχίζει θεραπεία ο Σιέλης.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και πλέον όλοι οι διεθνείς επέστρεψαν στο ΒΑΚ.

Τελευταίες... αφίξεις ήταν των τριών διεθνών της Εθνικής Ελπίδων, Κωνσταντίνου Κωστούλα, Γιάννη Αποστολάκη και Γιάννη Θεοδοσουλάκη, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τη Γαλανόλευκη επέστρεψαν στο ΒΑΚ και προπονήθηκαν κανονικά ενόψει του ματς με τον Δικέφαλο.

Το πρόγραμμα των Κρητικών περιλάμβανε ασκήσεις συναρμογής και στατικές φάσεις, με τον Χρίστο Σιέλη να συνεχίζει θεραπεία, λόγω των ενοχλήσεων του στον τετρακέφαλο και συνεπώς δύσκολα θα είναι διαθέσιμος κόντρα στην Ένωση.

Επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (9/10), στις 11:00, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή.