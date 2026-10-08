Οι φίλοι του ΟΦΗ εξάντλησαν τα 500 εισιτήρια τους για τη Νέα Φιλαδέλφεια και η ΑΕΚ παραχώρησε ακόμα 60.

Οι Ενωσίτες έκαναν (ακόμα ένα) sold out για τον ερχόμενο αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως στις εξέδρες θα υπάρχουν και αρκετοί φίλοι των Κυπελλούχων.

Οι Ομιλίτες εξάντλησαν τα 500 εισιτήρια που έδωσαν οι πρωταθλητές, για τη θύρα 48 της Allwyn Arena, όμως ο Δικέφαλος έδωσε ακόμα περισσότερα κομμάτια για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων.

Οι Κρητικοί εξασφάλισαν ακόμα 60 εισιτήρια, για τη θύρα 46, τα οποία επίσης αναμένεται να κάνουν... φτερά με συνοπτικές διαδικασίες.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ συνηθίζει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των φιλοξενούμενων για εισιτήρια, ενώ, φυσικά, οι Ενωσίτες θα έχουν ανάλογη φιλοξενία στο Παγκρήτιο Στάδιο.