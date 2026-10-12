ΟΦΗ: Βροντερό «παρών» με Λεβερκούζεν, πάνω από 10 χιλ. ομιλήτες στο Παγκρήτιο
Σε αστρονομικά επίπεδα κινείται η προπώληση των εισιτηρίων του ΟΦΗ για τον εντός έδρας αγώνα με τη Μπάγερν Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Περισσότεροι από 10 χιλ. ομιλήτες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους για το μεγάλο αυτό παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (22/10) στις 19:45. Μέχρι στιγμής είναι αρκετές οι θύρες που έχουν γίνει sold out και γι' αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη να ανοίξουν και νέες.
Πιο συγκεκριμένα, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια στις θύρες 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 20, ενώ άνοιξαν επιπλέον οι θύρες 15 (15 ευρώ, 7,5 παιδικό), 9 (20 ευρώ, 10 παιδικό) και 3 (40 ευρώ, 20 παιδικό). Υπάρχουν επίσης ακόμη εισιτήρια στη θύρα 19 (40 ευρώ, 20 παιδικό).
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