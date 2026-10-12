Ο ΟΦΗ δημοσίευσε στο κανάλι του στο Youtube ένα βίντεο δέκα λεπτών που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τον «Όμιλο».

Μία σημαντική τιμή για τον ΟΦΗ, αφού η UEFA ασχολήθηκε να φτιάξει ένα βίντεο δέκα λεπτών ειδικά αφιερωμένο στην Κρητική ομάδα. Σ' αυτό υπάρχουν πλάνα από την πρεμιέρα του «Ομίλου» κόντρα στη Χόφενχαϊμ, στη μεγάλη νίκη που σημείωσε με 2-0, αλλά κι απ' άλλες μεγάλες στιγμές που έχει ζήσει η ομάδα το τελευταίο ημερολογιακό έτος.

Περιέχει ακόμη δηλώσεις του Γιώργου Κανελλόπουλου για το ματς με τους Γερμανούς, αλλά και του Ανδρέα Μπουχαλάκη, συνοδευόμενες με πλάνα από την οικεία του τελευταίου με στιγμές με την οικογένειά του. Ακόμη στο βίντεο μιλάμε ο θρυλικός φίλαθλος του ΟΦΗ, Μανώλης Τζιρίτας.

Δείτε το υπέροχο βίντεο που ετοίμασε η UEFA για τον ΟΦΗ