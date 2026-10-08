Νίκολιτς: «Η κατάσταση του Βάργκα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του.

Όπως διαβάσατε χθες, ο Μπάρναμπας Βάργκα βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του καθώς η αποθεραπεία του βρίσκεται σε καλό δρόμο προκειμένου να ξεπεράσει τη θλάση που έχει υποστεί. Στα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης θα προσπαθήσει να βγάλει μέρος του προγράμματος ή ακόμη και ολόκληρη την προπόνηση.

Ο Ούγγρος φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον ΟΦΗ, ωστόσο κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Δηλώσεις για τον Βάργκα έκανε στην ουγγρική Nemzeti Sport ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Ούγγρος επιθετικός πάει καλύτερα.

«Η κατάσταση του Μπάρναμπας βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και η αποθεραπεία του εξελίσσεται με τον σωστό ρυθμό. Ωστόσο, προς το παρόν δεν προπονείται με την ομάδα. Θα δούμε πότε θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά σε επίσημο παιχνίδι», ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ.