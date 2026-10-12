Ρεάλ Μαδρίτης: Η δυσαρέσκεια για το βεβαρυμένο πρόγραμμα της

Ρεάλ Μαδρίτης: Η δυσαρέσκεια για το βεβαρυμένο πρόγραμμα της

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Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τον προγραμματισμό της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, η οποία θα διεξαχθεί λίγα 24ώρα μετά το ματς της βασίλισσας με την ΑΕΚ.

Το προπονητικό επιτελείο και τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το πρoγραμματισμό του αγώνα της La Liga εναντίον της Βαλένθια, ο οποίος θα διεξαχθεί λίγες μέρες μετά το ταξίδι των «μερένχες» στην Ελλάδα για το παιχνίδι του Champions League κόντρα στην ΑΕΚ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ισπανικό «COPE», υπάρχει σημαντική απογοήτευση στο εσωτερικό της «βασίλισσας», σχετικά με την απόφαση να προγραμματιστεί ο αγώνας για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 21:00 (τοπική ώρα).

Νωρίτερα, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Ένωση στην κατάμεστη «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:45.

Η ομάδα αναμένεται να επιστρέψει στη Μαδρίτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (08/10), αφήνοντας τους παίκτες με την Παρασκευή ως τη μόνη ολόκληρη μέρα προετοιμασίας, για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τις «Νυχτερίδες».

 

Το πρόγραμμα φέρεται να έχει προκαλέσει έντονη έκπληξη και δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια, με το προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες να το αμφισβητούν και να αναρωτιούνται το γιατί δεν μπορούσε να μετατεθεί για την Κυριακή (08/10).

Η απογοήτευση συνδέεται επίσης με το διάλειμμα των εθνικών ομάδων που ακολουθεί τους αγώνες εκείνου του Σαββατοκύριακου. Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να μην βλέπει κάποια προφανή σύγκρουση στο πρόγραμμα που θα μπορούσε να εμποδίσει τον αγώνα της την Κυριακή, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες ευρωπαϊκού ή εγχώριου κυπέλλου για την επόμενη εβδομάδα.

@Photo credits: Associated Press
     

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