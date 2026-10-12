Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τον προγραμματισμό της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, η οποία θα διεξαχθεί λίγα 24ώρα μετά το ματς της βασίλισσας με την ΑΕΚ.

Το προπονητικό επιτελείο και τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το πρoγραμματισμό του αγώνα της La Liga εναντίον της Βαλένθια, ο οποίος θα διεξαχθεί λίγες μέρες μετά το ταξίδι των «μερένχες» στην Ελλάδα για το παιχνίδι του Champions League κόντρα στην ΑΕΚ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ισπανικό «COPE», υπάρχει σημαντική απογοήτευση στο εσωτερικό της «βασίλισσας», σχετικά με την απόφαση να προγραμματιστεί ο αγώνας για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 21:00 (τοπική ώρα).

Νωρίτερα, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Ένωση στην κατάμεστη «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:45.

Η ομάδα αναμένεται να επιστρέψει στη Μαδρίτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (08/10), αφήνοντας τους παίκτες με την Παρασκευή ως τη μόνη ολόκληρη μέρα προετοιμασίας, για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τις «Νυχτερίδες».

Το πρόγραμμα φέρεται να έχει προκαλέσει έντονη έκπληξη και δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια, με το προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες να το αμφισβητούν και να αναρωτιούνται το γιατί δεν μπορούσε να μετατεθεί για την Κυριακή (08/10).

🚨 JUST IN: Real Madrid are VERY ANGRY with how La Liga scheduled their match vs Valencia at the Mestalla. La Liga have scheduled the match on SATURDAY, November 4th despite the fact that Real Madrid have a match on WEDNESDAY (only 3 days prior) in Greece vs AEK Athens. In the dressing room, they are VERY surprised as they believe playing on Sunday would have been totally fine since there are no Champions League nor Copa del Rey matches that week. All Spanish clubs who will play in the Champions League on Wednesday have their match scheduled on SUNDAY, apart from Real Madrid. Real Madrid will land in Spain on the EARLY hours of Thursday, so they will barely have the day if José Mourinho decides to hold a training session and they will be left with only 1 DAY (FRIDAY) to prepare. @diarioas October 12, 2026

Η απογοήτευση συνδέεται επίσης με το διάλειμμα των εθνικών ομάδων που ακολουθεί τους αγώνες εκείνου του Σαββατοκύριακου. Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να μην βλέπει κάποια προφανή σύγκρουση στο πρόγραμμα που θα μπορούσε να εμποδίσει τον αγώνα της την Κυριακή, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες ευρωπαϊκού ή εγχώριου κυπέλλου για την επόμενη εβδομάδα.