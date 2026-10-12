Το Football Meets Data ενημέρωσε τον πίνακα με τις πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου στη Σούπερ Λίγκα.

Η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας ολοκληρώθηκε, με την Καλαμάτα να κάνει την τεράστια έκπληξη και να νικά τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Το αποτέλεσμα αυτό, καθώς και η νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, άλλαξαν τα δεδομένα στις αναλύσεις του Football Meets Data αναφορικά με την ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο στο τέλος της σεζόν.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ ανέβηκε κατά οκτώ μονάδες και αποτελεί το φαβορί για την κούπα, έχοντας 39% πιθανότητες για το back to back, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν αντίστοιχη αύξηση και να είναι δεύτεροι με 33%.

Αντιθέτως, το Τριφύλλι, που παραμένει βέβαια στην κορυφή της βαθμολογίας, υποχώρησε στο 18%, την ώρα φυσικά που ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος του τριημέρου, πέφτοντας στο 9% από 20% που είχε πριν την ήττα από τη Μαύρη Θύελλα.