Ολυμπιακός: Θα τσεκάρει τον 18χρονο Αλί Ιμπραήμ

Ολυμπιακός: Θα τσεκάρει τον 18χρονο Αλί Ιμπραήμ

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Θα τσεκάρει τον 18χρονο Αλί Ιμπραήμ

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Στο Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζουν ότι έρχεται για δοκιμή στον Ολυμπιακό ο 18χρονος Αλί Ιμπραήμ.

Παίκτη από το Αζερμπαϊτζάν έχει στη λίστα του ο Ολυμπιακός.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα «idmanxeber.az». Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι ο 18χρονος (5/4/18) Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή κι αν πείσει, τότε θ' αποκτηθεί από τους Πειραιώτες. Προφανώς, αφορά σε πρώτο στάδιο την β' ομάδα. Ο Ιμπραϊμ είναι εξτρέμ και μέλος της Κ20 του Αζερμπαϊτζάν, ενώ αγωνίζεται στη β' ομάδα της Καραμπάγκ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Ο διεθνής με την U-20 του Αζερμπαϊτζάν, Αλί Ιμπραήμ, πρόκειται να ενταχθεί στον Ολυμπιακό για δοκιμαστικά, έχοντας εντυπωσιάσει στο UEFA Youth League.

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Εάν ο σύλλογος μείνει ικανοποιημένος από την απόδοσή του, θα αγωνιστεί στη δεύτερη ομάδα της ελληνικής ομάδας».

 

@Photo credits: idmanxeber.az
     

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