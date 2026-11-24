Αγγλική «σφυρίχτρα» στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μίλαν για την League Phase του Europa League.

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα «σφυρίξει» το ματς Ολυμπιακού κόντρα στη Μίλαν, την Πέμπτη (26/11, 19:45, Live από το Gazzetta), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα «άρχων» του αγώνα θα είναι ο ο Άγγλος elite διαιτητής Κρις Κάβανα, ο οποίος είναι γνώριμος στη χώρα μας. Καθώς, ήταν ο ρέφερι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αλλά και στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας (1-0) για το Nations League.Ενώ ακόμη και πριν δύο χρόνια είχε διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, όπου οι «πράσινοι» γνώρισαν τον αποκλεισμό στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Στο πλευρό του στην έδρα των Πειραιωτών θα είναι οι Νταν Κουκ και Ίαν Χούσιν ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ρόμπερτ Τζόουνς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Μάικλ Σάλισμπερι, με AVAR τον Πίτερ Μπανκς.