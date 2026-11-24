Το επίσημο σάιτ του Europa League θύμισε την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μίλαν το 2018, πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση την Πέμπτη (21/11).

Η αναμέτρηση της Πέμπτης (26/11) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μίλαν για τη 5η αγωνιστική του Europa League, ξυπνά μνήμες από τον Δεκέμβριο του 2018, όταν οι ερυθρόλευκοι υποδέχθηκαν τους «ροσονέρι» για την τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης.

Έξι χρόνια πριν, ο Ολυμπιακός είχε γράψει μια από τις πιο ξεχωριστές σελίδες της ευρωπαϊκής του ιστορίας. Τώρα, το επίσημο σάιτ του Europa League φρόντισε να θυμίσει σε όλους εκείνη τη μαγική βραδιά, λίγο πριν από ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού με τη Μίλαν.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες, μετά την ήττα με 3-1 στο «Σαν Σίρο» χρειάζονταν νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά για να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης από τους ομίλους της διοργάνωσης. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς επικράτησε με 3-1, και όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Πάπε Αμπού Σισέ να ανοίγει το σκορ, τον Γκιγιέρμε να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων και τον Κώστα Φορτούνη να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα από την άσπρη βούλα.

Τώρα, οι ερυθρόλευκοι θέλουν να επαναλάβουν μια μεγάλη ευρωπαϊκή εμφάνιση, έχοντας ήδη συγκεντρώσει 10 βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, ενώ η ιταλική ομάδα αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στη διεκδίκηση της πρόκρισης.