Ο λόγος που ο Τεττέη δεν επέστρεψε μαζί με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα και το πρόγραμμα επιστροφής των υπόλοιπων διεθνών.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις έχοντας το ευχάριστο νέο της συμμετοχής του Βισέντε Ταμπόρδα σε ολόκληρο το πρόγραμμα, νωρίτερα του αναμενομένου. Μαζί του επέστρεψαν στην προπόνηση και δύο από τρεις διεθνείς που είχαν οι «πράσινοι» στην Εθνική Ελλάδος, οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος.

Δεν συνέβη το ίδιο με το τρίτο μέλος, τον Ανδρέα Τεττέη και ο λόγος δεν έχει να κάνει με κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Οι τρεις Έλληνες παίκτες πριμοδοτήθηκαν με μία μέρα παραπάνω άδεια, με τον φορ του «τριφυλλιού» να επιλέγει να την πάρει σήμερα σε αντίθεση με τους δύο συμπαίκτες του, που αποφάσισαν να λείψουν την Τρίτη (06/10).

Από κει και πέρα, την Τρίτη μαζί με τον Τεττέη θα επιστρέψουν και οι νεαροί Γείτονας, Νεμπής, Μπινιάρης και Λάβδας από την Κ17. Την Τετάρτη (06/10) δεν αναμένεται να γυρίσει κάποιος άλλος παίκτης ενώ την Πέμπτη (07/10) θα υπάρξει μαζική επιστροφή των ξένων παικτών, αφού θα γυρίσουν οι Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν, καθώς και ο Κάτρης.