Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε στους παίκτες του στο περιθώριο του pregame των Πειραιωτών για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε μία λογική ντέρμπι και όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του στο MAGENTA TV έχει ήδη καταλάβει πολύ καλά τη σημασία του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος είπε για το το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα ότι «η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως ανυπομονώ να το κερδίσω γιατί έχω καταλάβει τι σημαίνει για όλους μια νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε.

Φυσικά και είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Θα είναι πολύ καλό για μας να καταφέρουμε να μειώσουμε την διαφορά γιατί ο αντίπαλος έχει πάρει ένα προβάδισμα. Ξέρουμε την σημασία που έχει το παιχνίδι αυτό και θα είμαστε ευτυχισμένοι αν στο τέλος του αγώνα είμαστε αυτοί που θα έχουν επικρατήσει. Όλοι δουλεύουμε και όλοι έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό. Αν και βρίσκομαι λίγο καιρό εδώ έχω καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται».

Μιλώντας στους παίκτες του στον Ρέντη για το ματς αυτό ήταν από την πλευρά του, τους ανέφερε ότι «ξέρετε και καταλαβαίνετε πολύ καλά το τι ματς είναι αυτό που έρχεται για την ομάδα μας. Είναι ένα ντέρμπι με μεγάλη σημασία για εμάς. Καλούμαστε να δείξουμε στο γήπεδο μεγάλο και πολύ πάθος αλλά και το τι σημαίνει για εμάς αυτό το ματς αλλά και η κατάκτηση της νίκης». Ο Ισπανός ζήτησε γενικότερα από τους παίκτες του να τα δώσουν όλα και σε αυτόν τον αγώνα που επειδή είναι και εντός έδρας έχει και μία έξτρα αξία και σημασία.