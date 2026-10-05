Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφής στην κανονικότητα με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα ενόψει ΟΦΗ.

Εδώ και δύο εβδομάδες τα Σπάτα έχουν αδειάσει με τη μισή ομάδα ουσιαστικά να λείπει λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων. Αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε όμως για την ΑΕΚ, όπως και για όλες τις ομάδες, είναι εβδομάδα επιστροφής στους κανονικούς ρυθμούς καθώς οι κιτρινόμαυροι μπαίνουν σε φάση επανέναρξης στην αγωνιστική δράση. Αρχικά με τον ΟΦΗ το προσεχές Σάββατο για το πρωτάθλημα για να ακολουθήσει στη συνέχεια το διάστημα της παραμονής της ομάδας στην Αγγλία για τα δύο ματς με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι στη League Phase του Champions League.

Γενικότερα η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου, ωστόσο για τον Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ειδικά μετά από μια τόσο μεγάλη διακοπή, ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση και η πνευματική ετοιμότητα, αν και δεν θα έχει και πολλές μέρες για να προετοιμάσει την ομάδα του για το ματς με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Νίκολιτς περιμένει τις επιστροφές των διεθνών και θα δει το γκρουπ του να συγκεντρώνεται συνολικά από τα μέσα της εβδομάδας καθώς σήμερα και αύριο διάφοροι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι Γιόβιτς και Κοϊτά είναι δύο από εκείνους που τις έχουν ολοκληρώσει, ωστόσο ακόμα έχουν υποχρεώσεις οι Ζούμπκοφ, Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ, Πήλιος, Κάιρινεν, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, Καλοσκάμης, Ζίνι, και Αριάγκα, με τους δύο τελευταίους να έχουν και μακρινά ταξίδια επιστροφής. Συνεπώς με δύο προπονήσεις ουσιαστικά ο Νίκολιτς θα επιχειρήσει να βάλει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος τους παίκτες του, ευελπιστώντας να μην υπάρχουν απρόοπτα με τραυματισμούς στις επιστροφές τους.

Φυσικά υπάρχει και η ανυπομονησία για την επιστροφή των τριών τραυματιών, δηλαδή του Ρότα, του Στρακόσια και του Βάργκα, με τον πρώτο να στοχεύει να είναι διαθέσιμος για την επανέναρξη, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον να φανεί μέσα στις επόμενες μέρες πως θα εξελιχθεί και η αποκατάσταση για τους άλλους ώστε να γίνει γνωστό από ποιο παιχνίδι ακριβώς θα μπορούν να υπολογίζονται ξανά. Μιλάμε άλλωστε για τρεις από τις πλέον σημαντικές μονάδες του Νίκολιτς, με τον Ρότα να αποτελεί την αδιαμφισβήτητη επιλογή στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Στρακόσια τον βασικό γκολκίπερ (με τον Μπρινιόλι βέβαια να καλύπτει άψογα το κενό του) και τον Βάργκα να είναι ο αρχισκόρερ που μαζί με τον Γιόβιτς σήκωσαν επιθετικά το κιτρινόμαυρο σύνολο με τα γκολ τους στην αρχή της σεζόν.