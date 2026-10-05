Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ μένει εκτός από το αποψινό ματς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία και μένει να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Πρόβλημα τραυματισμού φαίνεται πως προέκυψε για τον 30χρονο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή της Ουκρανίας για την αποψινή αναμέτρηση με την Ουγγαρία για το Nations League.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ουκρανία, ενοχλήσεις στη μέση δεν επιτρέπουν στον Ζούμπκοφ να είναι διαθέσιμος με αποτέλεσμα να μείνει εκτός και μένει πλέον να επιβεβαιωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο τεχνικός της Ουκρανίας, Αντρέα Μαλντέρα έκανε πάντως λόγο για πόνους στη μέση, κάτι που πιθανότατα αποκόμισε από το τελευταίο ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία όταν πέρασε ως αλλαγή.

Αυτό που αναμένεται πλέον είναι η επιστροφή του Ζούμπκοφ στην Αθήνα για να ενταχθεί ξανά στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ προκειμένου να φανεί το μέγεθος του προβλήματος ενόψει της επανέναρξης της αγωνιστικής δράσης το ερχόμενο Σάββατο για το πρωτάθλημα κόντρα στον ΟΦΗ.

Θυμίζουμε ότι τη δεδομένη στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει τα προβλήματα των Στρακόσια, Ρότα και Βάργκα που ήταν τραυματίες πριν τους αγώνες των Εθνικών ομάδων.