Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλις με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούμπκοφ, όπως αναμενόταν.

Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και δύο βασικοί.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, όπως αναμενόταν κι αναφέραμε νωρίτερα, έμεινε κι επίσημα εκτός αποστολής της Ουκρανίας για την αναμέτρηση με την Ουγγαρία κι όταν επιστρέψει στην Αθήνα θα φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Στην Ουκρανία ανέφεραν ότι ο 30χρονος εξτρέμ της Ένωσης είχε ενοχλήσεις κι έτσι αποκλείστηκε από τον τυπικά εντός έδρας αγώνα (γίνεται στην Τρνάβα της Σλοβακίας) με την Ουγγαρία.

Αντίθετα, βασικός στο συγκεκριμένο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους είναι ο 24χρονος μέσος Μίλαν Βιτάλις.

Βασικός και ο Ραζβάν Μαρίν με τη Ρουμανία. Ο 30χρονος μέσος της ΑΕΚ ξεκινάει στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σουηδία για την τέταρτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της Β' κατηγορίας του Nations League.

Η Ουγγαρία στον δεύτερο όμιλο της ίδιας κατηγορίας είναι στους 4 βαθμούς, όσους έχει και η Ουκρανία, στο -3 από Βόρεια Ιρλανδία, ενώ η Ρουμανία έπειτα από τρία ματς είναι ουραγός χωρίς βαθμό, ενώ η Σουηδία είναι πρωτοπόρος με 7 κι ακολουθούν Βοσνία (5) και Πολωνία (4).