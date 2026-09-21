Για πρώτη φορά τόσο πολλοί διεθνείς θα απουσιάζουν από τις προπονήσεις της ΑΕΚ με 13 παίκτες να φεύγουν για τις Εθνικές τους ομάδες. Ρεπό έως και την Παρασκευή έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Στις περισσότερες από τις διακοπές για τους αγώνες των Εθνικών, τα προπονητικά κέντρα των μεγάλων ομάδων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αδειάζουν. Στην περίπτωση της ΑΕΚ μάλιστα στη διακοπή που μόλις ξεκίνησε αυτό δεν λέγεται καθ' υπερβολήν καθώς συνολικά 13 παίκτες θα απουσιάζουν για τις επόμενες εβδομάδες από τα Σπάτα. Τόσοι είναι οι διεθνείς που έχει η Ένωση και θα ήταν και περισσότεροι αν οι Στρακόσια, Βάργκα και Ρότα δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών.

Οι Πήλιος (Αλβανία), Κάιρινεν (Φινλανδία), Μαρίν (Ρουμανία), Βιτάλις (Ουγγαρία), Αριάγκα (Ονδούρα), Κοϊτά (Μαυριτανία), Ζούμπκοφ (Ουκρανία), Μάγερ (Κροατία), Γιόβιτς (Σερβία), Ζίνι (Ανγκόλα), Γκεοργκίεφ (Ελπίδων Βουλγαρίας), Αλεξίου και Καλοσκάμης (Ελπίδων Ελλάδας) είναι οι 13 διεθνείς που έχει η ΑΕΚ στη διακοπή. Με λίγα λόγια η μισή ομάδα θα απουσιάζει!

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει πει πως αυτή η συνθήκη που έχει μπροστά του είναι πρωτόγνωρη καθώς τόσο ο μεγάλος αριθμός των απόντων όσο και η ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή, που από δύο έγινε τρεις εβδομάδες στην προκειμένη περίπτωση, είναι καταστάσεις που δυσκολεύουν το έργο του. Δεδομένα δηλαδή κανένας προπονητής υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι δυνατόν να δουλέψει κανονικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι από σήμερα ο Νίκολιτς (ο οποίος βρίσκεται στο Βελιγράδι όπου θα είναι ομιλητής και σε ένα ποδοσφαιρικό φόρουμ για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη) έχει δώσει πενθήμερο ρεπό μέχρι και την Παρασκευή.

Το πιο σημαντικό σε αυτό το διάστημα είναι ο Σέρβος τεχνικός να δει πρόοδο στην αποκατάσταση αυτών που απουσιάζουν με τραυματισμούς, όπως ο Στρακόσια και ο Βάργκα (καθώς για τον Ρότα όπως είπε δεν είναι κάτι το ανησυχητικό) προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυτήν την περίοδο κατά την οποία δεν διεξάγονται αναμετρήσεις. Με την ευχή φυσικά να μην προκύψει κάποια άλλη αναποδιά, κάτι που αποτελεί τον μόνιμο φόβο των προπονητών με τις Εθνικές ομάδες και ειδικά όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί διεθνείς.

Ο Νίκολιτς πάντως ακόμα και με τους δέκα διαθέσιμους παίκτες που είπε ότι θα έχει, συν όσους νεαρούς θα ανεβάσει από την Ακαδημία, θα δώσει δύο φιλικά τεστ προπονητικού χαρακτήρα το επόμενο διάστημα με Athens Kallithea στις 29/9 και Παναιτωλικό στις 4/10 προκειμένου όσοι μείνουν στα Σπάτα να διατηρηθούν σε ρυθμό. Είναι κάτι που συνηθίζει πάντα ο Νίκολιτς και ειδικά τώρα που υπάρχει μια εβδομάδα επιπλέον στο κενό διάστημα για τους συλλόγους.