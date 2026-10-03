Παναθηναϊκός: Αποδεσμεύτηκε ο Λιβάι Γκαρσία και έρχεται Ελλάδα, ελπίζει για το ματς με τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός: Αποδεσμεύτηκε ο Λιβάι Γκαρσία και έρχεται Ελλάδα, ελπίζει για το ματς με τον Ολυμπιακό

Ρεπορτάζ:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Αποδεσμεύτηκε ο Λιβάι Γκαρσία και έρχεται Ελλάδα, ελπίζει για το ματς με τον Ολυμπιακό

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Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάι Γκαρσία, που ελπίζει να προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τον δρόμο για την Ελλάδα θα πάρει ο Λιβάι Γκαρσία, αφού ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να φτάσει σε συμφωνία με την ομοσπονδία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο για την πρόωρη αποδέσμευσή του, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς με το Κουρασάο.

Ο 28χρονος επιθετικός των «πράσινων» αρχικά υπήρξε μία πιθανότητα μήπως κάνει τη μαγνητική εκεί προκειμένου να βγουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα, ωστόσο τελικά προτιμήθηκε να γίνει μία συζήτηση με την ομοσπονδία του για να επιστρέψει νωρίτερα στην Ελλάδα και να κάνει εδώ την εξέταση ώστε να φανεί το μέγεθος του προβλήματος που έχει από την ενόχληση που αντιμετωπίζει στον αριστερό του δικέφαλο.

Το πιθανότερο είναι πως θα βρίσκεται στην Αθήνα την Κυριακή (03/10) και όλη αυτή η διαδικασία κινήθηκε καθ' ότι υπάρχουν ελπίδες πως εκείνος ίσως δεν έχει κάτι σοβαρό και μπορέσει έτσι να προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11/10.

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Ωστόσο ξεκάθαρη εικόνα θα προκύψει μόνο αφότου γίνει η μαγνητική.

@Photo credits: eurokinissi, ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
     

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