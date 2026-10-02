Ο Λιβάι Γκαρσία αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στην αναμέτρηση με το Κουρασάο κι έγινε αναγκαστική αλλαγή προκαλώντας ανησυχία στο πράσινο στρατόπεδο ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Λιβάι Γκαρσία ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο στον αγώνα που έδωσε τα ξημερώματα στην έδρα του Κουρασάο για το Πρωτάθλημα Εθνών Concacaf παίζοντας στη θέση του μοναδικού σέντερ φορ που είχε η διάταξη της ομάδας του, ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν καλά για κείνον.

Ο 28χρονος επιθετικός των «πράσινων» υπέστη έναν τραυματισμό κι έτσι αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα. Στο 14ο λεπτό του αγώνα έπεσε στο έδαφος και ζήτησε αλλαγή, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει πιθανότατα κάποιο μυϊκό πρόβλημα. Βγήκε από το γήπεδο περπατώντας, όμως ήταν εμφανές ότι χώλαινε. Άφησε τη θέση του στον Ρίον Μουρ.

Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού έχει σημάνει συναγερμός, όπως είναι λογικό, μετά την εξέλιξη αυτή, αφού μένουν μονάχα εννέα μέρες μέχρι τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και πλέον η συμμετοχή του σ' αυτό φέρει ένα μεγάλο ερωτηματικό.