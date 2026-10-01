Ο Βόλος Elabet τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών και πρόστιμο από την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο Αχιλλέας Μπέος έκανε μία ανάρτηση λίγο νωρίτερα ξεσπώντας σχετικά με απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία τιμώρησε τον Βόλο Elabet για ένα παράπτωμα που είχε γίνει πριν από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή αυτή επέβαλλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον Βόλο, αλλά και χρηματικό πρόστιμο. Η υπόθεση, η οποία επέφερε τη συγκεκριμένη τιμωρία, αφορά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και ήρθε στην επιφάνεια από τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην παίκτης της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος όμως στη συνέχεια ανακάλεσε.

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια από το tv4.se:

Στο podcast, ο Σούντγκρεν αναφέρει ότι ποτέ πριν δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, τονίζοντας ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων».

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη, όμως το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα σε αυτήν την κατάσταση στον Βόλο τον σημάδεψε.

Δηλαδή ήξερες ότι «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπες να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθα πραγματική κρίση πανικού».

Στη συνέχεια ο Βόλος δημοσίευσε τη δήλωση συγνώμης του Σούντγκρεν.