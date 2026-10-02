Μέσα στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές μπορεί να κριθούν πολλά για την ΑΕΛ Novibet με τους «βυσσινί» να αντιμετωπίζουν τις Νίκη Βόλου, Μαρκό, Πανσερραϊκό και Athens Kallithea,

Μετά από 4 αγωνιστικές η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται στην 2η θέση, δύο βαθμούς πίσω από το Μαρκό, έχοντας 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου ξεκίνησε θετικά και πλέον καλείται στον μήνα αυτό να κάνει την υπέρβαση, καθώς τέσσερις πολύ δυνατούς αντιπάλους, σε μια σειρά αγώνων που θα κρίνει πολλά για την συνέχεια.

Πολλά όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ψυχολογικά, καθώς σε τέτοια παιχνίδια είναι πολύ πιθανό η ψυχολογία σου να ανέβει κατακόρυφα, αλλά και να πέσει αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα ήθελες.

Ξεκίνημα από τον Βόλο

Η ΑΕΛ Novibet ξεκινάει αυτόν τον μήνα φωτιά από τον Βόλο και την αναμέτρηση με τη Νίκη το Σάββατο 3/10. Οι Βολιώτες που πριν την έναρξη του πρωταθλήματος είχαν όνειρα για άνοδο, δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά μετρώντας μία νίκη και τρεις ήττες και βρίσκονται στην 12η θέση. Με τον Αλέκο Βοσνιάδη να επιστρέφει στον πάγκο, θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και σίγουρα η αναμέτρηση αυτή μόνο εύκολη δεν αναμένεται να είναι για τους «βυσσινί».

Ακολουθεί το απόλυτο Μαρκό

Μετά τον Βόλο και συγκεκριμένα στις 11/10 και την 6η αγωνιστική οι Λαρισαίοι πάνε για μια ακόμα πιο δύσκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσουν την αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος, το Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου μετράει τέσσερις νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει φέτος στην Super League 2 και βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Δεν είναι καθόλου απίθανο όταν θα κατέβει στην Αθήνα, το Μαρκό να έχει πέντε στα πέντε, μιας και φιλοξενείται από τον Νέστο στην Χρυσούπολη. Σίγουρα το παιχνίδι αυτό θα δείξει πολλά, παρότι ακόμα είναι νωρίς.

Υποδέχεται τα πληγωμένα... λιοντάρια

Τα δύσκολα παιχνίδια για την ΑΕΛ Novibet θα συνεχιστούν στην AEL FC Arena όταν και στις 18/10 θα υποδεχθεί τον πληγωμένο Πανσερραϊκό. Και λέμε πληγωμένο όχι γιατί δεν έχει ξεκινήσει και τόσο καλά, μετρώντας 2 νίκες και 2 ήττες, αλλά κυρίως γιατί τιμωρήθηκε με -4 για χειραγωγημένο παιχνίδι. Και οι Σερραίοι όπως και οι Βολιώτες θα έχουν νέο προπονητή, με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς στην θέση του Αλέκου Βοσνιάδη έχει αναλάβει ο Κώστας Γεωργιάδης. Λογικά μέχρι το ματς θα έχει βγει και η απόφαση από την έφεση που θα έχουν καταθέσει τα... λιοντάρια, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι.

Κλείσιμο στην Καλλιθέα

Η τετράδα φωτιά ολοκληρώνεται στην Καλλιθέα, όταν στις 25/10 οι «βυσσινί» θα φιλοξενηθούν από την Athens Kallithea. Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα έχει ξεκινήσει επίσης δυνατά, έχοντας στα 4 πρώτα παιχνίδια 3 νίκες και 1 ήττα και βρίσκεται στην 4η θέση με 9 βαθμούς. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΛ Novibet, καθώς απέναντί της θα είναι μια ομάδα που δεν ξεκίνησε με στόχο την άνοδο, αλλά μετά τις κινήσεις που έγιναν στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου την κοιτάζει έστω και ως αουτσάιντερ.

Να τονιστεί βέβαια πως επειδή φέτος δεν θα υπάρχουν μπαράζ, αλλά οι δύο πρώτες του ενιαίου ομίλου θα ανέβουν απευθείας, ο κάθε βαθμός, η κάθε νίκη, η κάθε ήττα μετράνε περισσότερο, κάτι που κάνει ακόμα πιο σημαντική την τετράδα αγώνων που έρχεται για την ΑΕΛ Novibet.

Το πρόγραμμα της ΑΕΛ Novibet στις επόμενες 4 αγωνιστικές

5η αγωνιστική (3/10): Νίκη Βόλου – ΑΕΛ Novibet

6η αγωνιστική (11/10): Μαρκό – ΑΕΛ Novibet

7η αγωνιστική (18/10): ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

8η αγωνιστική (25/10): Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet