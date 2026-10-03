Στον Πανσερραϊκό υποστηρίζουν ότι ήταν απαράδεκτη η αντιμετώπιση της ομάδας στο γήπεδο του Πανθρακικού.

Ο Πανσερραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 στην Κομοτηνή με τον Πανθρακικό κι έπειτα κι από την αφαίρεση βαθμών έχει χάσει σημαντικό έδαφος στην προσπάθεια να επιστρέψει στη Super League.

Οι Σερραίοι, ωστόσο, με τη λήξη της αναμέτρησης εξέφρασαν πολλά παράπονα για την αντιμετώπιση που είχαν στο γήπεδο του Πανθρακικού. Αναλυτικά όσα έλεγαν στον Πανσερραϊκό:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός μετά από την επί σειρά ετών παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο δεν περίμενε να αντιμετωπίσει μια τέτοια απαράδεκτη φιλοξενία στο γήπεδο του Πανθρακικού, από όλες τις πλευρές, Ομάδα - Αστυνομία - Παρατηρητές, με την χείριστη αντιμετώπιση ιδιαίτερα προς τον Πρόεδρο της και Αντιπρόεδρο της διοργανώτριας Τάσο Καζία και τον υιό του.

Καλώς ήρθαμε στην Super League 2 λοιπόν!

Τους ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά και τους περιμένουμε να τους υποδεχθούμε στις Σέρρες, όπως μας αρμόζει...».