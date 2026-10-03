Χωρίς νικητή τελείωσε και το δεύτερο παιχνίδι της πρώτης ημέρας της 5ης αγωνιστικής στην Super League 2, με τον Πανθρακικό και τον Πανσερραίκό να σκοράρουν από μία φορά.

Σε ένα παιχνίδι που έγινε στην σκιά της τιμωρίας του Πανσερραϊκού με αφαίρεση 4 βαθμών για χειραγωγημένο παιχνίδι, ο Πανθρακικός και η ομάδα των Σερρών, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1, παίρνοντας έτσι από 1 βαθμό. Με τον βαθμό αυτό οι «πράσινοι» της Κομοτηνής έφτασαν τους 8 και παρέμειναν στην 5η θέση, συνεχίζοντας την καλή τους πορεία, ενώ τα... λιοντάρια είναι στους 3, κάτι που μπορεί να αλλάξει αν πάρουν πίσω τους βαθμούς.

Στα του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με αυτογκόλ του Ντουμάνη στο 21', ένα γκολ με το οποίο και ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι στο δεύτερο βγήκαν μπροστά για την ισοφάριση και κατάφεραν να την πετύχουν με γκολ του Σαρανιτίδη στο 74', με το 1-1 να μένει ως το τέλος.

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός1-1

ΣΚΟΡΕΡ: 74′ Σαραντίδης σουτ – 21′ αυτ. Ντουμάνης

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Σγουρής, Λαρέα (46′ Γιανναράκης), Βουτσάς (72′ Σαραντίδης), Τσίλεμ (81′ Παπακωνσταντίνου), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (81′ Παχούμης), Ντουμάνης (46′ Πεχλιβανόπουλος), Αναστασόπουλος, Πατρόνι, Γκορντεζιάνι, Νότας.

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τάχατος (56′ Κίτσιου), Αρμουγκόμ, Οικονόμου (68′ Ρουμιάντσεβ), Μορέιρα, Μωϋσίδης (83′ Αδάμ), Τσέλιος (56′ Μπαρμπόζα), Τεϊσέιρα (68′ Κωτσόπουλος), Πασάς.



Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1



Κυριακή 4 Οκτωβρίου

14:45 Πύργος – Πανιώνιος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, κεκλεισμένων των θυρών)

15:00 Αστέρας Τρίπολης Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

14:00 Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς

14:45 ΠΑΟΚ Β’ – Ελλάς Σύρου (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό

Τετάρτη 14/10

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea

Βαθμολογία

Μαρκό 12 ΑΕΛ 11 Πανιώνιος 10 Athens Kallithea 9 Ελλάς Σύρου 8 Πανθρακικός 8 Απόλλων Καλαμαριάς 4 Νίκη Βόλου 4 Ολυμπιακός Β' 4 Νέστος Χρυσούπολης 4 ΠΑΟΚ Β' 4 Πανσερραϊκός 3* Αστέρας Β' AKTOR 3 Αναγέννησης Καρδίτσας 2 ΠΑΣ Πύργος 2 Ζάκυνθος 1

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών και έχει καταθέσει έφεση για να επιστραφούν

