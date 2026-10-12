Άρης: Το... τρίτο ημίχρονο της νίκης με τον Βόλο Elabet
Η ΠΑΕ Άρης δημοσίευσε την παρακάμερα της νίκης με 3-2 απέναντι στον Βόλο Elabet, καταγράφοντας όσα δεν έδειξε η τηλεοπτική μετάδοση από την αναμέτρηση.
Οι αντιδράσεις στον πάγκο, οι πανηγυρισμοί στα τρία γκολ των «κιτρινόμαυρων» και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα βρίσκονται στο επίκεντρο του βίντεο.
Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 3-0 και στο δεύτερο μέρος χρειάστηκε να διαχειριστεί την πίεση μέχρι το τελικό 3-2.
Δείτε την παρακάμερα της ΠΑΕ Άρης:
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