Ο Βόλος δημοσίευσε τη δήλωση συγνώμης του Σούντγκρεν

Ο Βόλος έβγαλε ανακοίνωση στην οποία υπάρχει η συγνώμη του Ντάνιελ Σούντγκρεν μετά τα όσα είπε σε ΜΜΕ της Σουηδίας αναφορικά με τα ματς της ομάδας κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Μετά τον... θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε ΜΜΕ της χώρας του αναφορικά με τα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στη περσινή σεζόν, στα play out, ο Σουηδός ακραίος μπακ αποφάσισε να ζητήσει συγνώμη.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλίας δημοσίευσε τη συγνώμη του άλλοτε ποδοσφαιριστή της τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά ενώ να θυμίσουμε ότι ο Πανσερραϊκός έχει καταθέσει ήδη μήνυση κατά του Σουηδού αμυντικού.

Αναλυτικά:

«Μετά την προσοχή που δόθηκε γύρω από την πρόσφατη συνέντευξή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω τα λεγόμενα μου για να αποφύγω οποιαδήποτε παρεξήγηση, καθώς εκφράστηκα ανακριβώς και ενδέχεται να δημιούργησα λανθασμένες εντυπώσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Βόλο, ούτε εγώ ούτε κανένας από τους συμπαίκτες μου που ήταν παρόντες λάβαμε ποτέ καμία οδηγία πέρα ​​από το να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε αγώνα. Προφανώς, αν είχα άμεση απόδειξη για στημένο αγώνα, θα την είχα αναφέρει.

Ο προπονητής Γεωργιάδης είναι καλός άνθρωπος και επαγγελματίας που με στήριξε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου και οι μόνες οδηγίες που μου έδωσε ήταν πάντα για το καλό της ομάδας μας. Ζητώ συγγνώμη αν οι δηλώσεις μου δημιούργησαν λανθασμένα κάποια αρνητική αντίληψη.

Υπήρχαν γενικές φήμες μεταξύ των οπαδών για τα αποτελέσματα αγώνων στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η αναφορά μου σε τέτοιες συζητήσεις δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει προσωπικά τον πρόεδρο ή τον προπονητή για στημένο αγώνα.

Αν τα λόγια μου δημιούργησαν οποιαδήποτε σύγχυση ή δυσφορία στον πρόεδρο, τον προπονητή, τους συμπαίκτες μου ή τον σύλλογο, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.

Έχω απόλυτο σεβασμό για τον Πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο, τον προπονητή και όλους όσους συνεργάστηκα, καθώς και τους οπαδούς του Βόλου, και ειλικρινά επιθυμώ να αφήσω αυτό το θέμα πίσω μου».