Ο Παναθηναϊκός προχώρηρσε στην αλλαγή ώρας σε έξι από τους ερχόμενους εντός έδρας αγώνες του έχοντας ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο κι αυτός είναι ο κόσμος του.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague για την αλλαγή ώρας στους έξι ερχόμενους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα αποτέλεσε στην ουσία μία ακόμη κίνηση... καλής θελήσεως του «τριφυλλιού» προς τον κόσμο του.

Βάζοντας τα ματς με Αστέρα Aktor (18/10), Ηρακλή εκτός (08/11), ΟΦΗ (22/11), Άρη (06/12) και Ηρακλή (20/12) στις 17:30, αλλά και το αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 19:00, το «τριφύλλι» θέλησε να βελτιώσει τις ώρες που θα διεξάγονται οι αγώνες του προκειμένου να μπορέσει περισσότερος κόσμος να βρεθεί στο πλευρό του Τζέικομπ Νίστρουπ και των παικτών του, ενισχύοντας την προσπάθεια αυτή που κάνουν.

Από την έναρξη της σεζόν τα εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού γίνονταν πιο αργά, συνήθως από τις 21:00 και μετά. Μιλάμε πάντα για τα εν Ελλάδι, αφού στα ευρωπαϊκά υπάρχει συνήθως προκαθορισμένη ώρα.

Αυτό συνέβη σε μία προσπάθεια να διεξάγονται οι αγώνες του σε prime time τηλεοπτικά, ωστόσο κρίθηκε πως αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στην προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο, αφού κάποιες κατηγορίες φιλάθλων δυσκολεύονταν λόγω της ώρας.

Για παράδειγμα, ένας πατέρας και μία μητέρα που θα ήθελαν πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν στο γήπεδο, δεν θα ήταν εύκολο να το κάνουν αυτό, όταν τα ματς ήταν Κυριακή από τις 9 το βράδυ και μετά, αφού θα κατέληγαν να φύγουν από το γήπεδο μετά τις 12 παρά και την άλλη μέρα θα είχαν οι μεν την εργασία τους και τα δε το σχολείο τους.

Ταυτόχρονα, φίλοι του κλαμπ από την επαρχία, που είχαν ταξίδι πριν και μετά το γήπεδο δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιήσουν τις εκδρομές αυτές, αφού θα έπρεπε να επιστρέφουν απάνθρωπες ώρες στο σπίτι τους.

Κι όλα αυτά σε μία εποχή που ο κόσμος «διψάει» να δει την ομάδα του εξαιτίας της καλής εικόνας που έχει στο γήπεδο, κάτι που δεν συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

Με την αλλαγή αυτή που υπήρξε, ο στόχος ήταν να δοθεί ακριβώς στους ανθρώπους αυτούς η δυνατότητα να έρθουν στο γήπεδο κάτω από καλύτερες συνθήκες και να επιβαρύνουν την καθημερινότητά τους, λόγω της δραστηριότητας αυτής, όσο λιγότερο γίνεται.

Ως αποτέλεσμα αυτού, στο πράσινο στρατόπεδο αναμένουν να δουν καλύτερα νούμερα στην προσέλευση των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ και τον κόσμο να στέκεται αρωγός στη νέα αυτή προσπάθεια που γίνεται φέτος κι έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προφανώς στην απόφαση για τις ώρες αυτές λήφθηκε υπόψιν και το πρόγραμμα του τηλεοπτικού παρόχου (ΣΚΑΪ).