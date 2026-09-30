Stoiximan Superleague: Άλλαξε ώρα το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ κι άλλα πέντε ματς των «πράσινων»
Η Stoiximan Superleague έκανε γνωστό έξι παιχνίδια του Παναθηναϊκού άλλαξαν ώρα διεξαγωγής. Τα πέντε εξ' αυτών πήγαν στις 17:30 ενώ το αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ προγραμματίστηκε για τη 1η του Νοέμβρη στις 01/011.
Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague
Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
7η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
9ηΑγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26 στις 19:00 (αντί για 21:00).
10η Αγωνιστική
· ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).
11η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
13η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
15η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
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