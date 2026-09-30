Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό.

Ο Ετιέν Καμαρά ήρθε το καλοκαίρι με μεγάλες περγαμηνές, πέρασε ένα δύσκολο διάστημα στα προκριματικά, όπου έγινε δέκτης σκληρής κριτικής, όμως άντεξε και διατήρησε τη θέση του στο αρχικό σχήμα ξεδιπλώνοντας στο χορτάρι τα καλά του χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν διαφανεί στα μάτια των ανθρώπων της ομάδας, οι οποίοι αποφάσισαν να δοθεί ένα σημαντικό ποσό για την απόκτησή του.

Ο Γάλλος μέσος ήταν ακριβώς αυτός ο χαφ που ήθελε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για να ξεκινάει από κείνον τη μεσαία του γραμμή. Ένα εξάρι σύγχρονο, το οποίο δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που έχουμε συνηθίσει να φέρει ένας παίκτης που αγωνίζεται στη θέση αυτή, αφού η βασική δουλειά του δεν αφορά την αμυντική λειτουργία, αλλά το build up της ομάδας και την κυκλοφορία της μπάλας.

Στο κομμάτι αυτό οι ικανότητές του είναι εμφανείς και στην ουσία είναι εκείνες που έκαναν τον Δανό τεχνικό να τον τοποθετήσει στην αρχική ενδεκάδα των «πράσινων» από την πρώτη μέρα και του επέτρεψαν να ριζώσει εκεί, ακόμα και στο πρώτο αυτό διάστημα που η νέα αυτή ομάδα ξεκινούσε και αντιμετώπιζε ακόμα προβλήματα με τη χημεία της, αλλά και στην εφαρμογή της νέας φιλοσοφίας του Νίστρουπ.

Τα στοιχεία που «βίδωσαν» τον Καμαρά στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού

Ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος εντάχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ομάδα πρωταθλητισμού και επομένως ήρθε αντιμετώπος με μία πίεση, που δεν είχε ούτε στη Σαρλερουά, ούτε στην Ουντινέζε, αλλά ούτε και στη Χάντερσφιλντ.

Μία συνθήκη η οποία δεν είναι εύκολη για κανέναν νεαρό παίκτη, όταν την πρωτοσυναντά, ειδικά στη χώρα μας, που η κριτική αυτή γίνεται πολλές φορές υπερβολική, ξεπερνώντας τα όρια της λογικής.

Η πρώτη αυτή εμπειρία συνδυάστηκε με την ένταξή του σε μία καινούργια ομάδα, η οποία προσπαθούσε να ξεκινήσει να παίζει κάτι πολύ διαφορετικό απ' ότι έπαιζε τα προηγούμενα δύο χρόνια έχοντας ταυτόχρονα και αρκετά νέα πρόσωπα.

Όλες αυτές οι συνθήκες έκαναν πιο δύσκολη τη δουλειά του στο γήπεδο, όμως εκείνος δεν το έβαλε κάτω. Ήταν εκεί ζητώντας συνεχώς τη μπάλα, κάνοντας τα λάθη του και αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που του αναλογούν.

Ο Καμαρά αποτελεί έναν σημαντικό παίκτη για το build up της ομάδας, αφού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τη μεσαία γραμμή για να πάρει την πρώτη πάσα από τον Πένια ή τους κεντρικούς αμυντικούς και στη συνέχεια προσπαθεί να την προωθήσει μπροστά (5,41 πάσες προς το επιθετικό τρίτο ανά 90' με 87,7% ποσοστό επιτυχίας) είτε, κατά κύριο λόγο, με κάποια πάσα είτε κουβαλώντας την.

Κινείται συνεχώς ώστε να προσφέρει επιλογή πάσας στους συμπαίκτες του, έχει πολύ καλή τεχνική και επαφές με τη μπάλα, που τον βοηθάει να την διατηρεί στην κατοχή του, ακόμη κι όταν είναι υπό πίεση ενώ διαθέτει, παρά το μέγεθός του, εξαιρετική ευλυγισία, που τον βοηθάει να κάνει ωραίες προσποιήσεις με αλλαγές κατεύθυνσης για να ξεμαρκαρίζεται.

Το heatmap του Καμαρά

Διαθέτει πολύ καλή μεταβίβαση τόσο κοντινή όσο και μακρινή, αλλά και τη διαγώνια πάσα με την οποία μπορεί να αλλάξει παιχνίδι για να δημιουργήσει κάποια κατάσταση ένας μ' έναν. Τη φετινή σεζόν, σύμφωνα με την κορυφαία πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης Wyscout, μετράει 58,7 πάσες ανά 90' έχοντας ποσοστό επιτυχίας 92,6%, που είναι αρκετά καλό για τη θέση του. Στις δε μακρινές μεταβιβάσεις, δοκιμάζει 2,25 ανά 90' με ποσοστό 66,7%.

Πρόκειται για έναν παίκτη που πατάει από τη μία περιοχή στην άλλη, όμως δεν απειλεί. Η δουλειά του, όταν φτάνει έξω από την περιοχή του αντιπάλου είναι να βοηθάει στην κυκλοφορία και να είναι έτοιμος για counter pressing, ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει ξανά τη μπάλα στην κατοχή του σε περίπτωση που εκείνη χαθεί.

Δεν είναι τυχαίο πως εκείνος μετράει 9,24 επανακτήσεις ανά 90 λεπτά αγώνα και το 48,8% αυτών γίνεται στο μισό του αντιπάλου, βοηθώντας έτσι το «τριφύλλι» να αποφεύγει πιθανές αντεπιθέσεις εν τη γενέσει τους και ανανεώνοντας τις δικές του επιθέσεις, δημιουργώντας μία ασφυκτική πίεση στην άλλη ομάδα.

Στο κομμάτι των μονομαχιών έχει καλά νούμερα. Δίνει 12,9 κατά μέσο όρο σε επίθεση και άμυνα κερδίζοντας το 47,7% αυτών. Μπορεί να είναι γενικά σοφτ, γεγονός που επηρεάζει τις επιδόσεις του, όμως το μεγάλο κορμί του (υψ. 1,90μ.) και τα μεγάλα του άκρα αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα είτε για να κερδίζει την κατοχή της μπάλας είτε για να κόβει τους αντιπάλους (2,83 κοψίματα και 1,33 απομακρύνσεις ανά 90').

Λίγο προσοχή στο κομμάτι αυτό της αμυντικής λειτουργίας χρειάζεται στο κομμάτι των φάουλ. Εκείνος πολλές φορές κάνει τέτοια για να σταματήσει μία πιθανή επικίνδυνη αντεπίθεση, πράγμα που χρειάζεται στο στυλ που παίζει ο Παναθηναϊκός, ωστόσο κάποιες φορές το κάνει απρόσεκτα ή σε κακό τάιμινγκ κι έτσι καταλήγει να παίρνει εύκολα κάρτες. Έχει ήδη πέντε κίτρινες σε δεκατρία ματς από τα 26 φάουλ που έχει κάνει συνολικά.

Δεδομένα, ο ρόλος του είναι κομβικός για το παιχνίδι του Νίστρουπ και πολλές φορές ακριβώς γι' αυτό τα λάθη που μπορεί να κάνει και φαίνονται και κοστίζουν, αφού ειδικά εκείνα που γίνονται στο πρώτο τρίτο κατά τη διάρκεια του build up μπορεί να αποβούν μοιραία.

Ο Γάλλος μέσος έχει ήδη βελτιωθεί από την ώρα που ήρθε στην ομάδα και όσο εκείνος και οι συμπαίκτες του κατανοούν καλύτερα το πλάνο του Νίστρουπ, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει και η δική του απόδοση στο χορτάρι.