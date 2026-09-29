Ο Ηρακλής ανταμείβει με εισιτήριο διαρκείας ομογενή οπαδό της ομάδας που βρέθηκε στο ματς της Εθνικής με τη Γερμανία. «Από μια στιγμή στην κερκίδα, σε μια θέση δίπλα μας!», το μήνυμα της ΠΑΕ.

Στο Άουγκσμπουργκ βρέθηκαν χιλιάδες Έλληνες, οι περισσότεροι από αυτούς ομογενείς από τη Γερμανία.

Έδωσαν ώθηση στην ομάδα και πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας. Ένας από τους ομογενείς στους οποίους εστίασε ο τηλεοπτικός φακός της γερμανικής παραγωγής ήταν ο Ηρακλής Αντωνιάδης. Με φανέλα της Ελλάδας και κασκόλ του γηραιού στον λαιμό του. Μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Ηρακλής στο όνομα, Ηρακλής και στην καρδιά.

Η ΠΑΕ εντόπισε τον ομογενή οπαδό του συλλόγου και του έκανε ένα εκπληκτικό δώρο. Ένα διαρκείας για να τον ανταμείψει για την πίστη του στον Ηρακλή. Αναλυτικά όσα αναφέρει ο γηραιός:

«Από μια στιγμή στην κερκίδα, σε μια θέση δίπλα μας!

Λίγο πριν η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετύχει το γκολ της νίκης, ο τηλεοπτικός φακός στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα πάνω του.

Ανάμεσα σε χιλιάδες φιλάθλους, ένα κασκόλ δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο.

Το «Η» ήταν εκεί. Όπως είναι παντού.

Τον ψάξαμε. Τον βρήκαμε.

Είναι ο Ηρακλής Αντωνιάδης, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας και, πάνω απ’ όλα, ένας Ηρακληδέας που κουβαλάει την ομάδα μαζί του όπου κι αν βρίσκεται.

Και αφού εκείνος φρόντισε να πάρει λίγο ΗΡΑΚΛΗ μαζί του στην κερκίδα της Εθνικής, εμείς θελήσαμε να του ανταποδώσουμε αυτή τη στιγμή.

Ένα εισιτήριο διαρκείας της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ είναι πλέον δικό του.

Μια μικρή κίνηση για έναν Ηρακληδέα που, χωρίς να το ξέρει, μας χάρισε μία από τις πιο όμορφες εικόνες της βραδιάς.

Ηρακλή, σε περιμένουμε στην κερκίδα».