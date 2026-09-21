Μονεμβασιώτης: «Ο Ματσάρι είναι ο κορυφαίος προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα»

Ο διοικητικός ηγέτης του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, μίλησε στην ΕΡΤ3 και μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν υπάρχει θέμα Ματσάρι, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαίο της Super League.

Τέλος στα όποια σενάρια για το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρι έβαλε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Ο διοικητικός ηγέτης του Ηρακλή μίλησε στην ΕΡΤ3 και μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν υπάρχει θέμα προπονητή, χαρακτηρίζοντας τον Ιταλό τον κορυφαίο κόουτς στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε στο Καυτανζόλγειο και τόνισε πως το Στάδιο θα είναι έτοιμο για το ματς με τον Λεβαδειακό αμέσως μετά τη διακοπή, ενώ έκανε αναφορά και στη διαιτησία.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη

Για την πρόσφατη συνάντηση με τον Ματσάρι: «Ήταν συνάντηση ρουτίνας με Ματσάρι. Όπως όλες αυτές οι συζητήσεις πάνε αρκετά καλά. Έτσι κι αυτή δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να δοθεί τέτοια έκταση. Βρήκαμε την ευκαιρία, επειδή εγώ είμαι στην Αθήνα».

Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ματσάρι μετά το ντέρμπι με τον Άρη: «Έχει αυτή την άποψη, αυτή εξέφρασε. Θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί στο πρωτάθλημα, ένα σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα και εμείς θέλουμε χρόνο για να προσαρμοστούμε στα θέλω του κ. Ματσάρι.

Έχει περάσει από δύο μεγάλα πρωταθλήματα, το ιταλικό και το αγλικό και ήρθε στην Ελλάδα που είναι στη θέση Νο. 12 παγκοσμίως. Οπότε είναι λογικό κάποια πράγματα να του φαίνονται ιδιαίτερα περίεργα και παράξενα.Για παράδειγμα, όταν μία ομάδα ανεβαίνει από B' Eθνική συνήθως δεν έχει ικανοποιητικό κορμό για να είναι ανταγωνιστική και να μείνει στην κατηγορία όταν ανέβει κατηγορία.

Αυτό το βλέπουμε παντού, σε όλες τις ομάδες που ανεβαίνουν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είτε πέφτουν ξανά τον πρώτο χρόνο είτε τον δεύτερο. Εμείς δεν ήμασταν διατεθειμένοι να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο. Ηθελε ένα περιορισμένο ρόστερ, γνωρίζαμε ότι είχαμε 7-8 παίκτες κορμού, άρα θέλαμε να κάνουμε περισσότερες μεταγραφές γιατί τις περισσότερες φορές από ένα σύνολο μεταγραφών πετυχαίνουν το πολύ οι 5-6. Άρα εμείς δεν θέλαμε να ρισκάρουμε το γεγονός ότι η ομάδα θα ανέβει και θα κινδυνεύσει να πέσει.

Ο κ. Ματσάρι έχει τώρα την ευκαιρία, που γνωρίζει την ομάδα και τους παίκτες, στην διακοπή να δουλεψει μαζί τους και σε δύο μήνες που έρχεται ο Δεκέμβριος αν πράγματι έχει καταλήξει στην αξία των παικτών να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον αριθμό του ρόστερ. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και η δική μου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Ματσάρι».

Για το Καυτανζόγλειο: «Θα γίνει στο Καυτανζόγλειο το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι (σ.σ. την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Λεβαδειακό). Η ομάδα έχει υποφέρει, έγιναν όλα εκτός έδρας. Η μόνη ομάδα που ταλαιπωρηθήκαμε τόσο πολύ. Είναι η 2η φορά μέσα σε 3 χρόνια που ο Ηρακλής θα ανοίξει το Καυτανζόγλειο.

Όλα τα άλλα που ακούτε και διαβάζετε δεν ευσταθούν. Ο Ηρακλής με δικά του χρήματα για 2η φορά ανοίγει το Καυτανζόγλειο μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. Περιμένουμε μόνο την πιστοποίηση του γηπέδου από τις αρμόδιες αρχές».

Για τη διαιτησία: «Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια είχαμε δύο κακές διαιτησίες. Είχαμε μία ακύρωση καθαρού γκολ και είχαμε και χέρι που δεν δόθηκε στο ματς με τον Άρη. Οι διαιτητές είναι άνθρωποι, κάνουν και λάθη. Κάποιοι, όχι όλοι, προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους.

Ως Ηρακλής ακούσαμε τις συνομιλίες στο γκολ που μας ακυρώθηκε και φάνηκε από αυτές ότι ο VAR έκανε μεγάλο αγώνα να πείσει τους συναδέλφους ότι η φάση πρέπει να γίνει τόσο πίσω για να δώσει την επαφή ακύρωσης του γκολ. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι προσπαθούσε να βρει κάτι να ακυρώσει το γκολ. Άρα εμείς δεν θέλουμε να πούμε τίποτε άλλο για τη διαιτησία».

Για την επιστροφή του Ηρακλή: «Ο Ηρακλής βασανίστηκε πολλά χρόνια. Επέστρεψε αλλά δυστυχώς έχει το ντεσαβαντάζ να έρχεται από τη β΄ εθνική, άρα πρέπει να κάνει μία καινούργια ομάδα. Είχε χρόνο να δημιουργήσει την ομάδα, αλλά ο σχεδιασμός του άργησε πολύ.

Η ομάδα έχει παίξει 5 εκτός έδρας, έχει μαζέψει βαθμούς, η εικόνα της στο γήπεδο είναι μέτρια αλλά η ομάδα χρειάζεται χρόνο, όπως και ο προπονητής και οι παίκτες, οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε υπομονή.

Ο κόσμος του Ηρακλή είναι μοναδικός και αναφέρομαι σε αυτούς που είναι κοντά και ακολουθούν την ομάδα. Είναι ο 3ος χρόνος στον Ηρακλή, κάνουμε μία δύσκολη προσπάθεια και ο κόσμος αυτός που είπα είναι κοντά και τον ευχαριστώ ξανά».