Ο Λεβαδειακός ξεπέρασε τις εννέα ώρες χωρίς να έχει σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα και παρ' ότι πρόκειται για ακραία επίδοση, υπάρχει εξήγηση.

Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη με 2-0 για την 6η αγωνιστική της Superleague, με τους Βοιωτούς να μην καταφέρνουν να... σπάσουν το ρόδι όσον αφορά το σκοράρισμα ούτε σ' αυτή τη στροφή του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους έφτασε έτσι τα 571 λεπτά χωρίς να έχει σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα ή αλλιώς ξεπέρασε κατά τι τις εννέα ώρες ποδοσφαίρου όπου οι ποδοσφαιριστές του δεν μπόρεσαν να κουνήσουν το αντίπαλο πλεχτό.

Τα παιχνίδια που δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Λεβαδειακός

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 4-0

4-0 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2

- Παναθηναϊκός 0-2 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-2

- Παναιτωλικός 0-2 Κηφισιά - Λεβαδειακός 0-0

0-0 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-1

- Ολυμπιακός 0-1 Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0

Το στατιστικό που εξηγεί το μηδέν γκολ του Λεβαδειακού

Είναι δεδομένο πως ο φετινός Λεβαεδιακός δεν μοιάζει σε τίποτα με την περσινή έκδοση της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, που αποτελούσε μία επιθετική... μηχανή κι είχε και την καλύτερη επίθεση για μεγάλο διάστημα του πρωταθλήματος.

Οι Βοιωτοί είδαν τον Έλληνα τεχνικό να αποχωρεί και μαζί του κάποιους σημαντικούς παίκτες του ρόστερ, όπως οι Όζμπολτ, Βέρμπιτς, Παλάσιος, Τσάπρας, Πεντρόσο και όχι μόνο. Κάπως έτσι πολύ λογικά χρειάστηκε να δημιουργηθεί μία νέα ομάδα, με αρκετές από τις σημαντικές μεταγραφές να γίνονται προς το τέλος του παραθύρου κι έτσι να μην είναι ακόμα πλήρως διαθέσιμοι στα χέρια του Ηλία Χαραλάμπους.

Εκείνος προσπαθεί να χτίσει τον δικό του Λεβαδειακό, έχοντας μερικές αρκετά ποιοτικές λύσεις και κάποιους παίκτες του περσινού κορμού όπως ο Βήχος και ο Λιάγκας, όμως ακόμα δεν τα έχει καταφέρει.

Μπορεί αμυντικά να μην αντιμετωπίζει τόσα θέματα έχοντας δεχθεί 11 τέρματα από ευκαιρίες που άξιζαν 8,91xGa, ήτοι έχει «φάει» 2,09 τέρματα παραπάνω από το κανονικό. Ωστόσο στην επίθεση των Βοιωτών υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, αφού μιλάμε για την ομάδα με τον χειρότερο δείκτη xG ανά 90 λεπτά αγώνα, δηλαδή εκείνη που είναι λιγότερο επικίνδυνη από όλες τις άλλες.

Σύμφωνα με το Wyscout, την κορυφαία πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ο Λεβαδειακός δημιουργεί ευκαιρίες που αξίζουν 0,70xG ανά 90 λεπτά ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται και στην κατηγορία που αφορά τον μέσο όρο της επικινδυνότητας των τελικών, αφού κάθε προσπάθειά του για γκολ αξίζει μόλις 0,08xG, όταν η αξία μιας απλώς καλής τελικής είναι στα 0,10.

Ακόμα βέβαια και με αυτές τις κακές επιδόσεις, οι Βοιωτοί δικαιούνταν να έχουν σκοράρει 4,16 γκολ με βάση τις τελικές τους, όμως όσο λιγότερο ποιοτικές και περισσότερες σε αριθμό είναι οι ευκαιρίες που δημιουργεί μία ομάδα, τόσο πιο δύσκολο είναι να πετύχει το στόχο της. Φυσικά, βέβαια σ' αυτό παίζει ρόλο και το κομμάτι της τύχης.

Μένει να δούμε πόσο μπορεί να βελτιωθεί η δημιουργία του Λεβαδειακού στα επόμενα παιχνίδια, όταν μπουν όλοι οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Κύπριος τεχνικός.