Μία σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός, αφού έδωσε τα χέρια με τον Μοχάμεντ Ελνένι, που αγωνίστηκε στην Άρσεναλ για μία οκταετία.

Φινάλε όχι με κερασάκι στην τούρτα, αλλά με βόμβα μεγατόνων έκανε ο Λεβαδειακός στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, αφού κατόρθωσε να πετύχει το deal με τον Μοχαμέντ Ελνένι. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα είχε προαναγγείλει μία δυνατή κίνηση στην ανακοίνωση του Γκιόμπερ.

Πρόκειται για 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο, που έχει περισσότερες από 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του ενώ φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ για μία οκταετία (2016-2024). Εκείνος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Αλ Τζαζίρα των ΗΑΕ έχοντας παίξει συνολικά 61 παιχνίδια σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 28 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ, πατώντας χορτάρι για περισσότερα από 2.100 λεπτά. Ο Ελνένι έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα στις αρχές του Ιουλίου, με τον Λεβαδειακό να κινείται δυναμικά για την απόκτησή του τις τελευταίες ημέρες, τον έπεισε να έρθει στη χώρα μας κι έτσι μπόρεσε να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του.