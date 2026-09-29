Ο Λεβαδειακός... πυροδότησε τη «βόμβα» Ελνένι, με την ομάδα της Βοιωτίας να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την απόκτηση του άλλοτε χαφ της Άρσεναλ.

Ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού είναι με κάθε επισημότητα ο χαφ Μοχάμεντ Ελνένι καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ελληνική ομάδα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Βοιωτών.

Συγκεκριμένα είπε: «Γεια σε όλους. Μόλις υπέγραψα στον Λεβαδειακό στην Ελλάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που ξεκινάει αυτό το ταξίδι και ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Είμαι έτοιμος γι' αυτό. Θα δώσω το 100% για το κλαμπ αυτό. Θα σας δω στο επόμενο παιχνίδι και είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάω αυτό το ταξίδι».

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 28 συμμετοχές με δύο γκολ και 1 ασίστ, πατώντας χορτάρι για περισσότερα από 2.100 λεπτά. Ο Ελνένι έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα στις αρχές του Ιουλίου, με τον Λεβαδειακό να κινείται δυναμικά για την απόκτησή του τις τελευταίες ημέρες, τον έπεισε να έρθει στη χώρα μας κι έτσι μπόρεσε να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του.