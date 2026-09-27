Ο Θανάσης Ανδρούτσος μετά από πέντε χρόνια θα αγωνιστεί ως βασικός στην Εθνική, κόντρα στη Γερμανία και μάλιστα για πρώτη φορά θα ξεκινήσει ως χαφ!

Ο Θανάσης Ανδρούτσος με τις εκπληκτικές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Κυπελλούχου ΟΦΗ, σε Ελλάδα και Ευρώπη, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και μαζί, εκ νέου, τη θέση του στην Εθνική Ελλάδας. Μάλιστα ο Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον αρχηγό των Κρητικών ως βασικό στο ματς με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουρκ.

Αυτή η βραδιά αποτελεί ένα ορόσημο για τον 29χρονο διεθνή, ο οποίος μετά την επανεμφάνιση του στη Γαλανόλευκη θα πάρει φανέλα βασικού στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ύστερα από αναμονή 5 χρόνων, αντί του Δημήτρη Κουρμπέλη του Αστέρα AKTOR, ο οποίος ήταν βασικός και εξαιρετικός στο Βελιγράδι.

Τελευταία φορά που ο Ανδρούτσος αγωνίστηκε ως βασικός σε ματς της Ελλάδας ήταν στην ισοπαλία με το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ (1-1) στις 14 Νοεμβρίου του 2021, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022.

Από τις 13 εμφανίσεις του με το εθνόσημο οι 10 είναι στο αρχικό σχήμα, εκ των οποίων οι 9 υπό τις οδηγίες του Τζον Φαν'τ Σχιπ κι όλες ως δεξί μπακ, είτε σε άμυνα τεσσάρων είτε με τριάδα στα στόπερ.

Συνεπώς στο Άουγκσμπουργκ ο Ανδρούτσος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως με τα γαλανόλευκα στη φυσική του θέση, ήτοι ως χαφ, όπως τον είχε χρησιμοποιήσει ο Γιοβάνοβιτς στο «διπλό» στη Σερβία και στο φιλικό με την Ιταλία στο Πακγρήτιο Στάδιο.