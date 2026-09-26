Την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πέτυχε η Κηφισιά. Η ομάδα των Βορείων προαστίων πέρασε από το Ηράκλειο επικρατώντας του ΟΦΗ με 2-1 με τις Κρητικοπούλες να γνωρίζουν την δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η Α' Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών και συγκεκριμένα η δεύτερη αγωνιστική συνεχίστηκε στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ να υποδέχεται την Κηφισιά. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων κατάφερε να περάσει από την Κρήτη επικρατώντας με 2-1 και να πετύχει την πρώτη της φετινή νίκη, ενώ η ομάδα του Ηρακλείου σε δύο ματς έχει γνωρίσει ισάριθμες ήττες.

Η Κηφισιά μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 7' κατάφερε να ανοίξει το σκορ με την Μπαλτίδη. Οι γηπεδούχες αντέδρασαν άμεσα και οκτώ λεπτά αργότερα, ισοφάρισαν με την Ριμπάνσκα, με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά κυριάρχησε έχοντας αρχικά δύο δοκάρια, για να πετύχει τελικά το γκολ της νίκης με την Ντα Σίλβα στο 67' η οποία με σέντρα σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Α’ Εθνική Γυναικών – 2η αγωνιστική

Σάββατο 26/9

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αστέρας Τρίπολης 0-2 (25’ Αντούγκμπε, 76’ Γκάτσου)

ΟΦΗ – Κηφισιά ΠΓΕ 1-2 (15’ Ριμπάνσκα – 8’ Μπαλντίδη, 68’ Ντα Σίλβα)

Κυριακή 27/9

16:00: ΑΕΚ – Σειρήνες Γρεβενών (Δημοτικό Γήπεδο Αγίων Αναργύρων)

16:00: Οδυσσέας Μοσχάτου – Παναθηναϊκός ΑΟ (Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου)

16:00: ΑΟ ΡΕΑ – Βόλος ΝΠΣ (Δημοτικό Στάδιο Σοχώρας Ρεθύμνου)

04/10/2026: ΠΑΟΚ – ΑΟ Αγίας Παρασκευής