Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη φάση του πέναλτι της Αγγλίας, που γελοιοποίησε και ξεφτίλισε την προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ, ενώ εστιάζει στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς...

Όπως συμβαίνει στη ζωή και στα γεγονότα αυτής, εννοώ που της αρέσει να επαναλαμβάνεται, το ίδιο ισχύει και με το ποδόσφαιρο, κάτι που είχαμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε με μια φάση πρόσφατα για την οποία χρειάστηκε να γελοιοποιηθεί ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο λειτούργησε με στόχο και σκοπό σε βάρος της ΑΕΚ! Αναφέρομαι φυσικά στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Λούκα Γιόβιτς στην Μαγνησία στην αναμέτρηση της πρωταθλήτριας με αντίπαλο τον Βόλο για την οποία σκηνοθέτησαν ολόκληρες εκπομπές και έδωσαν εντολές επίθεσης σε φερέφωνα προκειμένου να προκύψει δήθεν εύνοια του Δικέφαλου. Γνωστές διαχρονικά οι τακτικές τους και αναμενόμενες για όσους βρισκόμαστε στο χώρο και γνωρίζουμε τα πάντα γύρω από πρόσωπα και καταστάσεις, διότι ο απλός κόσμος δεν γίνεται να γνωρίζει τι συμβαίνει πίσω από όσα βλέπει και ακούει, εμείς τα ξέρουμε και υποχρέωσή μας είναι να τα αναδεικνύουμε για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι συμβαίνει και για ποιους λόγους...

Επαναλαμβάνω σε ένα ματς επιχείρησαν και έστησαν προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Βόλο για το πέναλτι που κέρδισε ο Λούκα Γιόβιτς, με στόχο και σκοπό να παρουσιαστεί και ποτιστεί το μυαλό όλων σε ΚΕΔ και κοινή γνώμη ότι ευνοήθηκε η Ένωση, τη στιγμή που στο συγκεκριμένο ματς προηγήθηκαν και ακολούθησαν αποφάσεις ΣΚΑΝΔΑΛΟ σε βάρος των κιτρινόμαυρων!

Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για αγώνα στη διάρκεια του οποίου στέρησαν καταφανέστατο πέναλτι στο 48' σε χερούκλα του Μεντίλ, παράβαση που έπρεπε να αποφέρει και την αποβολή του αντιπάλου, μιας και είχε αντικρίσει κίτρινη κάρτα στο 27' και ο κανονισμός σε παράβαση για πέναλτι με χέρι είναι ξεκάθαρος: τιμωρείται και με κίτρινη ο ποδοσφαιριστής που το έκανε...

Επίσης υπάρχει ξεκάθαρο οφσάιντ, του Κάργα, στο γκολ ισοφάρισης που βρήκαν οι γηπεδούχοι και όμως δεν εξετάστηκε καν η φάση, ή και να έγινε δεν το είδαμε, δεν το μάθαμε και δεν προκύπτει να το επιχείρησαν διότι δεν μας το έδειξαν καν, όπως συμβαίνει όταν τσεκάρεται μια φάση: όπως το έκαναν στη φάση του δεύτερου γκολ του Γιόβιτς που έδειξαν ότι δεν υπήρχε οφσάιντ!

Ήρθε χθες το ματς της Αγγλίας με αντίπαλο την Ισπανία και φυσικά τους ξεφτίλισε όλους αυτούς το ίδιο το ποδόσφαιρο και πολύ περισσότερο τους τύπους που έχουν για να κρίνουν τις φάσεις και δεν γνωρίζουν καν τους κανονισμούς, ή έστω ανάγνωση για να τους μάθουν, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε. Προσέξτε μπορεί κανείς να πει: δεν είναι πέναλτι γιατί θεωρεί ότι κάνει κίνηση ο παίκτης που επιτίθεται στον αμυνόμενο και επιδιώκει την επαφή, το ακούω και για την περίπτωση του διεθνούς Σέρβου φορ της ΑΕΚ, αλλά και για την αντίστοιχη του Μπέλινγκχαμ από τον Ρόντρι στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ισπανία. Να αναφέρουν ότι ο αμυνόμενος έχει πατήσει το πόδι στο έδαφος αυτοί που τους έχουν για να κρίνουν αποφάσεις άλλων δίχως καν γνώση, έστω ανάγνωση του κανονισμού, μιας και αυτός αναφέρει: «το γεγονός ότι το πόδι του αμυντικού ακουμπάει στο έδαφος δεν αρκεί για να θεωρηθεί νόμιμο το μαρκάρισμα. Κρίνεται εάν το εκτεταμένο πόδι γίνεται εμπόδιο και εάν η ενέργεια είναι απρόσεκτη».

Μάλιστα στη συνέχεια του σχετικού άρθρου τονιζεται χαρακτηριστικά πως: «Αν ο επιθετικός ανατραπεί, ή εμποδιστεί να συνεχίσει την κίνησή του λόγω του προτεινόμενου μέλους του αμυντικού, η παράβαση εντός περιοχής τιμωρείται αυτόματα με την εσχάτη των ποινών», όπως και ότι δηλαδή συνέβη ακριβώς στη φάση του Γιόβιτς με τον Κάργα. Αλλά ακούσαμε τον Βαρούχα, ακόμη και τον Κουτσιαύτη, να λένε και να επιχειρούν να βιάσουν την αλήθεια και τον κανονισμό, πως ο αμυνόμενος πετάει στον αγωνιστικό χώρο το πόδι του, θαρρείς και επιτρέπεται να μαρκάρεις με αυτόν τον τρόπο, σαν τον Κολοσσό της Ρόδου ένα πράγμα, από τον κανονισμό! Επαναλαμβάνω δέχομαι να θεωρεί κανείς ότι δεν αποτελεί παράβαση η φάση με πρωταγωνιστές τους Γιόβιτς και Κάργα, αλλά και Μπέλινγκχαμ με Ρόντρι (μάλιστα ο Άγγλος διεθνής έφευγε και εκτός εστίας στη φάση ανατροπής του, ενώ ο Γιόβιτς ήταν με φάτσα την εστία), αλλά ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ να βιάζεις την αλήθεια και τους κανονισμούς για την εξυπηρέτηση της πολιτικής των αφεντικών σου και του σκοπού που υπηρετεί ο καθένας τους (και τα φερεφωνα στα ΜΜΕ)...

Επιτρέψτε μου να κλείσω με την Εθνική μας η οποία με την εικόνα της και το ποδόσφαιρό της στο Βελιγράδι έχουν κάνει και πάλι αρκετό κόσμο να ανυπομονεί να παρακολουθήσει τον αγώνα της το βράδυ με την Γερμανία του Κλοπ. Μπράβο στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στα παιδιά του ανεξάρτητα από το αποψινό αποτέλεσμα και μακάρι να προκύψει νέο σούπερ διπλό, όπως εκείνο στην Αγγλία, μιας και εφόσον πιάσει απόδοση αντίστοιχη με εκείνη και την προχθεσινή, θα μπορεί να το καταφέρει έχοντας στο πλευρό της κοντά στις 4.000 με 5.000 Έλληνες φίλαθλους. Δεν έχω κάψα με την Εθνική, θέλω προφανώς να πηγαίνει καλά και σε τελικές διοργανώσεις, αλλά να το αξίζει μιας και έχω κάψα με το όμορφο ποδόσφαιρο και αυτό ακριβώς παίζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υπό τον Γιοβάνοβιτς, ή τουλάχιστον αυτό μας έδειξε. Καλή επιτυχία στον Σέρβο μας και στους ταλαντούχους παίκτες του και απόψε...