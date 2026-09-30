Κοϊτά: Βρήκε δίχτυα σε δεύτερο σερί αγώνα με τη Μαυριτανία
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά βρίσκεται την τελευταία περίοδο σε τρομέρη φόρμα, κάτι που απέδειξε και στον πρόσφατο αγώνα της Μαυριτανίας για τα προκριματικά του Copa Africa.
Συγκεκριμένα, ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στην χθεσινή (29/09) εκτός έδρας αναμέτρηση της χώρας του απέναντι στο Μπενίν, στο 80', όταν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, πετυχαίνοντας μάλιστα το μοναδικό τέρμα στην ήττα της ομάδας του με σκορ 2-1.
🚨 Koita converts the penalty with precision!
🇧🇯 Benin 2-1 Mauritania 🇲🇷pic.twitter.com/EisyEtSPj7— goalpostFC (@GoalpostFC) September 29, 2026
Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό τέρμα του παίκτη της Ένωσης στα τελευταία δύο ματς με την φανέλα της εθνικής του, καθώς είχε βρει δίχτυα και στη νίκη της Μαυριτανίας με 3-1 κόντρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
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