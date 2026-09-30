Κοϊτά: Βρήκε δίχτυα σε δεύτερο σερί αγώνα με τη Μαυριτανία

Κοϊτά: Βρήκε δίχτυα σε δεύτερο σερί αγώνα με τη Μαυριτανία

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Κοϊτά: Βρήκε δίχτυα σε δεύτερο σερί αγώνα με τη Μαυριτανία

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά απέδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, καθώς σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με τη φανέλα της Μαυριτανίας.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά βρίσκεται την τελευταία περίοδο σε τρομέρη φόρμα, κάτι που απέδειξε και στον πρόσφατο αγώνα της Μαυριτανίας για τα προκριματικά του Copa Africa.

Συγκεκριμένα, ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στην χθεσινή (29/09) εκτός έδρας αναμέτρηση της χώρας του απέναντι στο Μπενίν, στο 80', όταν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, πετυχαίνοντας μάλιστα το μοναδικό τέρμα στην ήττα της ομάδας του με σκορ 2-1.

Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό τέρμα του παίκτη της Ένωσης στα τελευταία δύο ματς με την φανέλα της εθνικής του, καθώς είχε βρει δίχτυα και στη νίκη της Μαυριτανίας με 3-1 κόντρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα