Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά απέδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, καθώς σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με τη φανέλα της Μαυριτανίας.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά βρίσκεται την τελευταία περίοδο σε τρομέρη φόρμα, κάτι που απέδειξε και στον πρόσφατο αγώνα της Μαυριτανίας για τα προκριματικά του Copa Africa.

Συγκεκριμένα, ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στην χθεσινή (29/09) εκτός έδρας αναμέτρηση της χώρας του απέναντι στο Μπενίν, στο 80', όταν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, πετυχαίνοντας μάλιστα το μοναδικό τέρμα στην ήττα της ομάδας του με σκορ 2-1.

🚨 Koita converts the penalty with precision!



🇧🇯 Benin 2-1 Mauritania 🇲🇷pic.twitter.com/EisyEtSPj7 September 29, 2026

Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό τέρμα του παίκτη της Ένωσης στα τελευταία δύο ματς με την φανέλα της εθνικής του, καθώς είχε βρει δίχτυα και στη νίκη της Μαυριτανίας με 3-1 κόντρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.